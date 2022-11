‘10.000 banen bij Amazon op de tocht’

Om hoeveel ontslagen het exact gaat, is nog niet bekend. De NYT-bronnen noemen een getal van 10.000 terwijl bronnen van de WSJ het over ‘duizenden’ banen hebben. Net als Meta kondigde ook Amazon enkele weken geleden al een personeelsstop aan. Dat is vaak een voorteken voor een op handen zijnde ontslagronde.

Volgens deze bronnen zou Amazon deze week al starten met het ontslaan van de eerste werknemers. Vrijwel alle ontslagen hebben betrekking op kantoor- en technische functies. Een van de afdelingen die daarbij genoemd worden is de ontwikkeling van Alexa en andere Amazon hardware. Verder wordt ook gespeculeerd over ontslagen op de HR- en Retail-afdelingen.

40 procent minder waard

Nog een parallel met Meta is het verloop van de aandelenkoers van Amazon. Die is in de loop van 2022 met meer dan 40 procent gedaald. Dat is nog niet zo dramatisch als de koersdaling van Meta (meer dan 70%), maar ongetwijfeld ook voldoende om paniek bij zowel directie als aandeelhouders te ontketenen.

Als de berichten over de ontslagronde, en de omvang daarvan, kloppen, dan wordt dit het grootste massaontslag in de geschiedenis van Amazon.



