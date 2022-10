Personeelsverloop bij Amazon schrikbarend hoog

Amazon staat al jaren niet bepaald bekend als de werkgever die uitmunt in personeelsbeleid. Extreme werkdruk, een slecht werkklimaat, lage lonen en slechte secundaire arbeidsvoorwaarden zijn termen die regelmatig in verband gebracht worden met de webwinkel van een van de rijkste mannen op aarde. Dat het verloop van personeel bij Amazon bovengemiddeld hoog ligt, zal niemand dus echt verbazen.

Twee derde nieuw personeel binnen 90 dagen alweer weg

Uit een intern rapport, dat in handen gekomen is van Engadget, blijkt echter dat het nog veel erger is dan men al vermoedde. Het verloop kost Amazon miljarden per jaar. In 2021 haalde slechts een derde van alle nieuwe medewerkers de 90 dagen. De rest werd binnen die periode ontslagen, al dan niet door inkrimping van de afdeling, of gaf er zelf de brui aan. Initiatieven zoals telefooncellen op de werkplek, om te ontstressen, lijken dus niet echt te helpen.

Het rapport is gebaseerd op informatie uit interne onderzoeken en andere bronnen, zoals spreadsheets, van Amazon. Daaruit blijkt onder andere dat Amazon medewerkers twee keer zo veel kans hebben om uit zichzelf te vertrekken. Daarnaast zijn ook de ontslagcijfers erg hoog, en niet alleen in de magazijnen van Amazon. Zonder details te geven over welke afdelingen het hoogste verloop hebben, blijkt dat het verloop in alle lagen van het bedrijf extreem hoog. De afdeling met het laagste verloop kwam uit op bijna 70 procent. Bij de afdeling met het hoogste verloop was dat ruim 81 procent.