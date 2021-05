Amazon zet ‘telefooncellen’ in magazijnen om te ‘ontstressen’

Amazon is er waarschijnlijk echt van overtuigd dat een geluidsdichte telefooncel met een wat plantjes, verkoelende ventilators en mindfullness video’s voldoende is om de stress van het werken in een magazijn van de online retailer helpen te verlichten. De ZenBooth is onderdeel van het enkele weken geleden gelanceerde Working Well programma . Daarmee wil Amazon niet zozeer de werkomstandigheden zelf verbeteren, maar medewerkers wel met een mix van fysieke en mentale activiteiten helpen opladen en nieuwe energie op te doen.

Over de werkdruk waar magazijnmedewerkers van Amazon mee te maken hebben is al heel veel te doen geweest . Een sanitaire stop te veel tijdens je shift kan al een reden zijn voor ontslag. Onredelijke en onhaalbare target’s voor order pickers en medewerkers die na een shift compleet uitgeput op de werkvloer in slaap vallen. Het is allemaal voorbijgekomen. Amazon behandelt haar personeel soms bijna als slaven. En intussen blijven de miljoenen bij de aandeelhouders gestaag binnenstromen.

Amazon wil na de aanhoudende kritiek over de werkomstandigheden in haar magazijnen nu eens in een ietwat positiever daglicht gezet worden. Daarom introduceerde het bedrijf als onderdeel van het ‘Working Well’ programma onlangs de ‘AmaZen’. Een soort telefooncel waarin magazijnmedewerkers even kunnen ontsnappen aan de extreme drukte van de werkvloer om te ‘ontstressen’.

Charmeoffensief

De AmaZen is overigens volgens Amazon een idee van een medewerker die op de werkvloer een rustig plekje wilde creëren waar zij en haar collega’s even konden ontsnappen aan de hectiek van het werk. Voor Amazon past dit idee prima in het charmeoffensief dat de online retailer na alle, en aanhoudende, ophef over de slechte werkomstandigheden in haar magazijnen, gestart is.

Het is overigens niet duidelijk of, en hoe lang, magazijnmedewerkers een ZenBooth tijdens hun shift mogen bezoeken. Of dat ze dat alleen tijdens de toch al erg korte pauzes, die vaak niet eens genoeg tijd bieden om twee boterhammen te eten, de ‘cel in mogen’.