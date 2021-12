Apple probeert personeel te behouden met aandelen

Zowel Meta als Apple hebben grote ambities op het gebied van augmented en virtual reality. Goed personeel om die ambities waar te kunnen maken is ook in Silicon Valley schaars. Daarom shoppen de bedrijven ook vooral in elkaars winkels, op zoek naar (nieuw) talent. Meta lijkt daar beter in te zijn dan Apple. Volgens Bloomberg heeft het moederbedrijf van onder andere Facebook alleen al de afgelopen maanden zo’n 100 engineers bij Apple weten los te weken. Maar de tech-gigant uit Cupertino zit zelf ook niet stil. Ook zij wisten de afgelopen maanden, zij het in mindere mate, diverse talenten bij Meta over te halen van baan te switchen.

Forse aandelenbonussen

Om de uitstroom van goed personeel tegen te gaan, is Apple onlangs gestart met het uitkeren van aandelenbonussen. Dat is althans wat enkele anonieme bronnen tegenover Bloomberg meldden. En bij aandelenbonussen moet je niet denken aan een paar (duizend) dollar. Nee, in Amerika is alles groter, en duurder. Volgens de bronnen variëren de bonuspakketten van 50.000 tot 180.000 dollar, in aandelen.

In totaal zouden tussen de 10 en 15 procent van alle ‘top-engineers’ een dergelijke aandelenbonus ontvangen hebben. Engineers die uitzonderlijk presteren, en waarvan Apple natuurlijk liever niet heeft dat ze naar de concurrent overstappen.