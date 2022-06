Nieuwe magazijnrobot van Amazon ontwijkt mensen

Deze titel zou je wellicht doen denken dat het hier over een robot met een contactstoornis gaat. Niets is echter minder waar. Dat wil zeggen, de nieuwe magazijnrobot van Amazon, vernoemd naar een Griekse zeegod, Proteus, vermijdt wel degelijk contact met mensen, maar dat is een goed teken. Tot nu toe moesten magazijnrobots vanwege de veiligheid nog gescheiden van mensen werken. Stel je voor dat en robot, met een kar die duizenden kilo’s weegt, over de tenen van een menselijke collega rijdt, of erger nog!

Proteus werkt samen met menselijke collegae

Welnu, met Proteus is dat gevaar geweken. De robot kan niet alleen volledig autonoom zijn werk doen – het verplaatsen van zware karren met Amazon pakketjes – maar hij kan ook mensen die in het magazijn rondlopen, herkennen én ontwijken. Voor Amazon betekent dit dus dat ze voor het eerst mensen én robots naast elkaar in het magazijn kunnen laten werken, zoals in onderstaand filmpje ook gedemonstreerd wordt.