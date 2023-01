Amazon schrapt meer dan 18.000 banen

In november maakte bronnen rond Amazon al bekend dat het vanwege tegenvallende resultaten en de economische onzekerheid zo’n 13 procent van het personeel – ruim 10.000 jobs - op zoek zou moeten naar een nieuwe baan. De CEO van Amazon liet daarop al weten dat het bedrijf inderdaad drastische maatregelen plant om het hoofd ook op de lange termijn boven water te kunnen houden. Naar nu blijkt, uit een statement van de CEO, gaat het om meer dan 18.000 banen.

Slecht jaar, slechte verwachtingen

Volgens de CEO heeft Amazon de afgelopen jaren te snel, en te veel, personeel aangenomen. Die groei speelt dat het bedrijf nu, in een tijd dat het allemaal minder goed gaat, parten. De bezuinigingen, onder andere door ontslagen, die in november min of meer al aangekondigd werden – en deels uitgevoerd zijn – blijken niet voldoende om de lange termijn ‘gezondheid’ van Amazon te kunnen waarborgen.

“Met de bezuinigingen die we in november hebben doorgevoerd en de bezuinigingen die we vandaag delen, zijn we van plan iets meer dan 18.000 functies te schrappen. Verschillende teams worden getroffen; de meeste roleliminaties vinden echter plaats in onze Amazon Stores en PXT-organisaties”, aldus de CEO in een statement aan het adres van alle personeelsleden.

Ontslagvergoedingen en bemiddeling

Op dit moment werkt Amazon aan een regeling voor ontslagvergoedingen en andere ondersteunende maatregelen, zoals bemiddeling bij het zoeken van een nieuwe baan, voor personeel dat door deze bezuinigingen getroffen wordt.

“Amazon heeft in het verleden onzekere en moeilijke economieën doorstaan, en dat zullen we blijven doen. Deze veranderingen zullen ons helpen onze kansen op de lange termijn na te streven met een sterkere kostenstructuur; ik ben echter ook optimistisch dat we inventief, vindingrijk en slordig zullen zijn in deze tijd waarin we niet massaal mensen aannemen en sommige functies elimineren”, aldus de CEO.