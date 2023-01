Google schrapt 12.000 banen

Het gaat de tech wereld al een tijdje niet alleen meer voor de wind. Elon Musk riep enkele maanden geleden al dat hij zich druk maakt over de economische toekomst. Dat was nog vóór de definitieve overname van Twitter, waar hij sindsdien de helft van het personeel naar huis gestuurd heeft. Ook bij Meta en Amazon zijn de eerste ontslagrondes al aangekondigd en/of in volle gang. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft vandaag bekend gemaakt dat het een substantieel deel van haar personeelsbestand gaat schrappen.

Google personeelsbestand krimpt met zes procent

In totaal gaat het om zo’n zes procent van het totale personeelsbestand, ofwel ongeveer 12.000 banen. Alphabet zegt dat het de afgelopen jaren personeel geworven heeft in de veronderstelling, en verwachting, dat het economisch goed, en beter, zou (blijven) gaan. Die verwachtingen zijn, onder andere door de geopolitieke situatie in de wereld, naar beneden bijgesteld.

Het nieuws van de ontslagronde, is door de CEO van Google in een open brief aan het personeel wereldkundig gemaakt. Sundar Pichai stelt daarin: “Ik heb moeilijk nieuws te melden. We hebben besloten ons personeelsbestand met ongeveer 12.000 functies in te krimpen. We hebben al een aparte e-mail gestuurd naar werknemers in de VS die getroffen zijn. In andere landen duurt dit proces langer vanwege lokale wetten en praktijken. De afgelopen twee jaar hebben we periodes van dramatische groei meegemaakt. Om die groei te evenaren en te stimuleren, hebben we mensen aangenomen voor een andere economische realiteit dan die waarmee we vandaag worden geconfronteerd.”

Google heeft een sociaal plan voor de Amerikaanse medewerkers opgesteld. Zij krijgen onder andere minimaal 16 weken salaris doorbetaald, plus twee weken voor elk dienstjaar. Daarnaast worden resterende vakantiedagen en bonussen (over 2022) ook gewoon uitbetaald en kunnen alle getroffen werknemers nog zes maanden gebruik maken van de ziektekostenverzekering van het bedrijf. Daarnaast helpt Google ook mee bij het zoeken naar nieuwe banen.