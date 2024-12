Huawei Connect 2024 gaat vooral over de next level Cloud Storage

Om vooral de ambities van Huawei beter te kunnen begrijpen, moet je eigenlijk de eerste 55 seconden bekijken van onderstaande video tijdens de opening van Huawei Connect 2024 in Parijs. Daarin wordt alles gezegd over de torenhoge plannen en oplossingen die het bedrijf wil tonen. En dat wordt ook nog eens uitgelegd in 25 losse sessies tijdens dit wederom boeiende congres. Alles bekijken gaat niet, luky dat is too much.

Toch gaat het erom dat we beter leren begrijpen waar Huawei inmiddels voor staat. Dat werd een jaar gelden al duidelijk in Shanghai en wordt vandaag nog meer dan eens bevestigd. Het bedrijf ligt een straatlengte voor op welke concurrentie dan ook en ontwikkelt mede door de inzet van AI in een tempo wat nauwelijks meer is bij te houden. Dat ze samen met UNESCO ook nog eens de technologie inzetten om de digitale kloof te overbruggen is veelzeggend.

Het masterplan van Huawei is om deze digitale kloof te overbruggen door technologie toegankelijk te maken voor iedereen, met speciale aandacht voor achtergestelde gemeenschappen. Dit doen ze via het TECH4ALL-initiatief, dat zich richt op onderwijs, milieu, gezondheid en ontwikkeling, in samenwerking met diverse partners.