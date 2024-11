Huawei wil technologie inzetten om de digitale kloof te overbruggen

Het gaat in Parijs tijdens het Huawei event vooral over technologie en hoe het kan bijdragen aan de digitale en groene transformatie in Europa. TECH4ALL is echter een lange-termijn initiatief van Huawei dat gericht is op digitale inclusie. Het doel is om digitale technologie toegankelijk te maken voor iedereen, zodat niemand achterblijft in de digitale wereld. Dit initiatief omvat partnerschappen en innovatieve technologieën om digitale toegang te bevorderen voor individuen en huishoudens.

Plat vertaald wil Huawei technologie inzetten om de digitale kloof te overbruggen en gelijke kansen te bieden aan achtergestelde gemeenschappen. Door zich te richten op onderwijs, milieu, gezondheid en ontwikkeling en samen te werken met diverse partners, draagt TECH4ALL vooral bij aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Voorbeelden van onderwijs, milieubescherming en digitale vaardigheden zijn te vinden in Ghana (Ethiopië en Egypte), Mexico en Senegal.

In samenwerking met UNESCO heeft Huawei het Technology-Enabled Open Schools for All’ (TeOSS) project gelanceerd in Ghana, Ethiopië en Egypte. Dit initiatief richt zich op het ontwikkelen van digitale leerplatforms, het trainen van docenten en studenten in het gebruik van digitale tools, en het creëren van digitale curricula die zowel online als offline toegankelijk zijn.

In Mexico werkt TECH4ALL samen met lokale partners om de jaguarpopulatie in het Dzilam State Reserve te beschermen. Door het inzetten van AI en cloudtechnologie worden geluiden en beelden geanalyseerd om de aanwezigheid en het gedrag van jaguars te monitoren, wat bijdraagt aan gerichte beschermingsmaatregelen.

In Senegal is het DigiTruck-project (zie onder) gelanceerd, een mobiel ICT-lab dat digitale vaardigheidstrainingen biedt aan jongeren en gemeenschappen in afgelegen gebieden. Dit initiatief helpt bij het overbruggen van de digitale kloof en bevordert economische kansen voor de deelnemers.

Gezien de omvang en ambitie van TECH4ALL is het waarschijnlijk dat het initiatief verder zal worden uitgebreid en door meerdere stakeholders zal worden opgepakt. Zo is UNESCO is een belangrijke partner in Huawei’s initiatief. De nadruk vanuit Huawei op partnerschappen en technologische innovatie suggereert een bredere impact dan alleen filantropische inspanningen, met als doel langdurige en betekenisvolle veranderingen te realiseren.

UNESCO benadrukt het belang van STEM-onderwijs

STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering en Mathematic) verwijst naar een benadering die zich richt op de vakgebieden wetenschap, technologie, engineering en wiskunde. Het bovenliggende doel is om kritisch denken en onderzoek te bevorderen binnen het onderwijs, waardoor studenten vaardigheden ontwikkelen die essentieel zijn voor hedendaagse en toekomstige uitdagingen in deze onderwijsrichtingen.

Ondanks de groeiende vraag naar STEM-professionals is er wereldwijd een tekort aan gekwalificeerde mensen in deze sectoren. UNESCO zet zich in voor gendergelijkheid binnen STEM-onderwijs en heeft AI Competency Frameworks uitgebracht om docenten en leerlingen voor te bereiden op de integratie van kunstmatige intelligentie in het onderwijs.

Huawei speelt een actieve rol in het bevorderen van STEM-onderwijs door samen te werken met UNESCO. Samen lanceerden zij een project wat gericht is op het promoten van STEM-onderwijs in Europa door het co-creëren van innovatieve educatieve oplossingen en het vergroten van professionele capaciteiten. Inmiddels zijn er vijf projecten in Europa geselecteerd om STEM-onderwijs te versterken.

Deze projecten richten zich op gendergelijkheid in STEM-onderwijs in Roemenië, onderwijs en onderzoek in aardbevingsengineering in Noord-Macedonië, integratie van microscience-experimenten in het Roemeense curriculum, verbetering van wiskundeonderwijs in Malta en het versterken van digitale vaardigheden van vluchtelingen en migranten in Duitsland. Deze initiatieven zijn voorbeelden van de gezamenlijke inspanningen om STEM-onderwijs te nieuw leven in te blazen en aan te passen aan de behoeften van toekomstige generaties.

Daarnaast heeft Huawei zich aangesloten bij de UNESCO Global Alliance for Literacy als Associate Member, met als doel de digitale vaardigheden en het gebruik van technologie in het onderwijs te bevorderen.