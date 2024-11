Huawei Connect Paris: AI en de digitale, groene transformatie van Europa

Huawei Connect 2024 in Parijs staat volledig in het teken van het thema ‘Amplify Digital and Green Transformation’ en richt zich op de snelle ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie en de digitale en groene transformatie in Europa. Het evenement is opgezet met als doel om de nieuwste ICT-ontwikkelingen vanuit het Huawei’s perspectief voor Europa te ontdekken op het gebied van technologie, duurzaamheid en innovatie.

Digitale en groene transformatie in Europa

Huawei Connect wil de snelle ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie (AI) meer onder de aandacht brengen. Het bedrijf doet dit door de focus op technologie voor economische groei, duurzaamheid en maatschappelijke vooruitgang, te bevorderen. De belangrijkste kernpunten trends op deze gebieden zijn:

Kunstmatige Intelligentie (AI) in Europa

AI wordt gezien als de drijvende kracht voor innovatie. In Europa wordt inmiddels fors geïnvesteerd in AI-onderzoek en -ontwikkeling om concurrerend te blijven in de wereld. Voorbeelden hiervan zijn dat AI steeds vaker wordt geïntegreerd in sectoren zoals gezondheidszorg, transport, landbouw en industrie om efficiëntie en productiviteit te verbeteren.

De EU benadrukt vooral de ethische AI-ontwikkeling die eerlijk, transparant, verantwoord en veilig zijn met respect voor privacy. Hiervoor is een wettelijk kader in de maak om regels vast te stellen die veilige en betrouwbare AI-systemen garanderen die voldoen aan Europese waarden. Dat klinkt misschien redelijk hoogdravend maar je zult regels moeten opstellen om te voorkomen dat met behulp van AI het alle kanten uitgaat.

AI wordt nu al ingezet om milieuvraagstukken aan te pakken, zoals het verbeteren van energie-efficiëntie, het optimaliseren van netwerken voor hernieuwbare energie en het monitoren van klimaatverandering. AI helpt zo om gegevens te analyseren en patronen te identificeren die bijdragen aan duurzamere oplossingen.

Digitale transformatie in Europa

Europa investeert inmiddels een vermogen, om met behulp van 5G- en binnenkort 6G-netwerken, snelle en betrouwbare connectiviteit te garanderen, essentieel voor de digitale economie. Deze netwerken ondersteunen tal van IoT (Internet of Things)-toepassingen, van slimme steden tot vergaande geautomatiseerde productieketens.

Met de groei van deze digitale technologieën zal fors in cybersecurity moeten worden geïnvesteerd voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze GDPR (General Data Protection Regulation), of zoals wij in Nederland deze hebben vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), moet ervoor zorgen dat burgers meer controle krijgen over hun persoonlijke gegevens. En om bedrijven en organisaties te verplichten deze gegevens op een veilige en transparante manier te verwerken.

De Europese Commissie stimuleert verder data-uitwisseling en -beheer door middel van programma’s zoals Gaia-X. Dat overigens nog volop in ontwikkeling is en ontwikkeld zal worden om een open en veilige Europese data-infrastructuur te creëren. Het initiatief is van groot belang voor de digitale toekomst van Europa en speelt een centrale rol in het streven naar digitale soevereiniteit. Uiteindelijk willen we in Europa voorkomen dat we volledig afhankelijk worden van de technologie-infrastructuur van de grote techbedrijven uit de Verenigde Staten (zoals Google, Amazon, Microsoft) en China.

Groene technologie, energiebesparing en duurzaamheid

In Europa leggen we steeds meer nadruk op milieuvriendelijke IT-voorzieningen, zoals energiezuinige datacenters en circulaire productieprocessen, om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Hierin speelt vanzelfsprekend technologie speelt een sleutelrol. Met AI en IoT moeten energiebedrijven in staat zijn om slimme netwerken beheren, energieopslag optimaliseren en schommelingen in de vraag beter op te vangen. Die laatste is cruciaal voor een stabiele inzet van onze energiebronnen.

Initiatieven zoals het Europese Green Deal-programma stimuleren innovatie om klimaatdoelen te behalen. Dit omvat het bevorderen van duurzame landbouw, vergroening van transport en het verminderen van afval via geavanceerde recyclingtechnologieën.

Dit Green Deal programma werd al in december 2019 gelanceerd met als doel Europa in 2050 klimaatneutraal te maken. Dat betekent weer zoveel als dat er dan geen netto-uitstoot van broeikasgassen meer is. Daarnaast bevat het initiatieven om de biodiversiteit te beschermen, het verlies aan natuurgebieden te stoppen en duurzaam landgebruik te bevorderen. Deze ‘Farm-to-Fork’, van de boerderij naar je bord strategie, moet de landbouw duurzamer maken door voedselverspilling te verminderen en ook het gebruik van pesticiden te beperken.

De rol van Huawei in al deze transformaties

Huawei wil met haar kennis en technologie een bijdrage leveren door technologie-oplossingen te bieden die de digitale en groene transformatie in Europa ondersteunen. Denk hierbij aan inzet voor energie-efficiënte infrastructuren en AI-gedreven oplossingen in sectorspecifieke toepassingen. Parijs is de komende dagen het podium om deze ontwikkelingen te bespreken en nieuwe technologieën en innovaties te tonen die relevant kunnen zijn voor de Europese markt.