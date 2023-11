Welkom in de wonderende wereld van Huawei in Dongguan

China staat in het westen bekend als het land dat alles kopieert en goedkoop weet na te maken. En dat tegen prijzen die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Wie websites als AliExpress bezoekt kan daarover meepraten. In China lijkt alles ook vele malen goedkoper. In realiteit is het maar net welke richting je uitkijkt, want misschien zijn veel producten wel degelijk effectiever en goedkoper te produceren.

Dat de eerste kopieën van westerse auto’s door China redelijke miskleunen waren op het gebied van veiligheid is een voldongen feit. Maar dat hoofdstuk lijkt al lang voorbij te zijn. BYD, inmiddels de grootste producent van elektrische voertuigen, heeft zijn visitekaartjes in het westen inmiddels afgegeven, net als Nio en Lynk & Co. Het Zweedse Volvo, toonbeeld van veiligheid, is al even eigendom van de Chinese Zhejiang Geely Holding. Beide zijn op hun beurt weer eigenaar van het eerdergenoemde Lynk & Co.

Ook technologiebedrijven als Oppo en Xiaomi, producenten van smartphones, slimme apparaten en andere consumentenelektronica, leveren hoogwaardige producten tegen veel scherpere prijzen.

Aan de bovenkant van de voedselketen staat Huawei

Helemaal bovenaan de voedselketen op het gebied van technologie, communicatie en aanbieders van infrastructuur voor bedrijfsnetwerken en netwerkoplossingen staat Huawei. Het bedrijf raast in een niet bij te houden tempo door met haar ontwikkelingen en lijkt op niemand meer te willen wachten. Met name de praktische inzet van kunstmatige intelligentie (AI) en miljarden records met data zorgen voor een boost in haar toch al innovatieve oplossingen.

Kennis en de drang naar innovatie op de Ox Horn-Campus

Voor Huawei is het van essentieel belang om de kennis en drang naar innovatie te kunnen blijven ontwikkelen op een zo hoog mogelijk niveau. Dat lukt je alleen als je ook de opleiding van mensen in je top 3 van bedrijfsdoelstellingen weet te plaatsen. Dat alles gebeurt op de Ox Horn-campus, het opleiding en researchcentrum van Huawei in Dongguan, gelegen in de Guangdong-provincie van China.

Het is wel even slikken als bij je aankomst in Dongguan tegenover een prachtig Chateau staat, wat zo lijkt te zijn overgevlogen vanuit de Franse Loire. Het is het begin van een bezoek aan Fribourg (Freibourg), Heidelberg en onder andere Brugge, naast nog een aantal andere locaties.

Copycats van Europese steden, nagebouwd op een zeldzaam professionele wijze, in een tijd dat je dit nog niet door AI kon laten doen. Vergelijk het vooral niet met de Efteling of andere toeristische trekpleisters. Hier slenter je door de straten van bestaande steden, met groen, eetcafe’s en gondels uit Italië, met een Zwitsers treinspoor, zelfrijdende voertuigen en robots voor het onderhoud van de parken. Mensen zie je er nauwelijks, die lijken voor ons te zijn verborgen, al zien we wel later op dag de steden wat meer tot leven komen.

We zouden graag binnenkijken, hoe kennis wordt gedeeld en innovatie wordt geboren. Helaas blijft dat grotendeels voor ons verborgen. We brengen een bezoek aan de prachtige bibliotheek. Adembenemend mooi met een collectie van ruim 100.000 boeken. Opvallend is dat ze wel genummerd zijn, maar verder volledig random staan opgeborgen. Romans naast wetenschap en dan ook nog eens in willekeurige talen.

Er moet een ‘why’ zijn. Zonder sortering kan, mits ze maar zijn geïndexeerd per locatie. De keuze van de boeken is op z’n minst opvallend. Logisch is het niet. De prachtig ontworpen koepel in het dak is soort van ‘mindfuck’: een ‘optical illusion’ waardoor je vanuit elke hoek denkt dat er een koepel is, wat in werkelijk een groot vlak raam is. Het zijn flitsen waarbij je je afvraagt waarom dit zo is gedaan. Indruk maakt het wel.