Abonnement Lynk&Co weer flink duurder

De Lynk&Co 01 was een van de eerste ‘abonnement’ hybrids die enkele jaren geleden op de Nederlandse wegen verscheen. Je kon deze hybride bolide toen voor 500 euro per maand op je oprit laten zetten. Het concept was simpel. Je kreeg een abonnement dat je, als je dat zou willen maandelijks op kon zeggen. Een soort leascontract zonder vaste of minimale looptijd. Bedoeld voor mensen die niet altijd een auto nodig hadden, maar op de momenten dat ze wel behoefte hadden aan een gemotoriseerde vierwieler, dan was de Lynk&Co voordeliger dan een huurauto waar je al vlug 500 euro per week voor moest aftikken. En voor dat geld kon je zeker geen full-size SUV huren.

150 euro duurder in een jaar

In 2022 is de abonnementsprijs van verhoogd, naar 550 euro. Nu, een jaar later, gaat het tarief nog verder omhoog, en flink ook. Voor een abonnement op een Lync&Co 01 mag je nu elke maand maar liefst 650 euro aftikken. Voor de incidentele autorijder is dat nog altijd goedkoper dan een maand een auto huren natuurlijk, maar 650 euro voor een auto die nooit van jezelf wordt, is natuurlijk een fiks bedrag. OK, je kunt dat abonnement opzeggen als je een (of een paar) maanden geen auto nodig hebt, maar wie doet dat?

Er is nog een ander addertje onder het gras geplaatst door Lynk&Co. Vanaf nu moet je namelijk bij het afsluiten van een abonnement ook 200 euro inschrijfkosten betalen. Dat maakt het tussentijds, of periodiek, opzeggen ineens ook een heel stuk minder interessant.