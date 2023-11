Begrijpen we een wereld doordrenkt met AI-technologie nog wel?

Tijdens een bezoek aan China waar we te gast zijn bij Huawei, een van de meest invloedrijke technologiebedrijven ter wereld, vraag je je af wie de steeds complexere wereld van communicatie en technologie, tegenwoordig doordrenkt met kunstmatige intelligentie (AI), nog gaan begrijpen. Beleidsmakers struikelen er sowieso over en onze politici hebben al helemaal geen flauw benul hoe technologie werkt, wat AI voor de industrie kan betekenen en hoe de inzet hiervan een bepalende factor in ons leven gaat worden.

Eigenlijk is het onthutsend om vast te stellen dat politici werkelijk ‘no clue’ hebben. Het is te simpel om te roepen dat je dat ook niet allemaal hoeft te begrijpen, omdat de politiek via een eigen gecreëerde waarheid kijkt naar de belangen van het land. Het is het monddood maken van enige vorm van wijsheid en een middel om je dom te houden. Dat laatste is niet eens een understatement. De domheid regeert immers en wie echt te slim is komt niet aan de beurt: al helemaal niet als de bedenkers van welke vorm van innovatie dan ook uit Azië komen.

Huawei, het bedrijf dat we in Nederland publiekelijk vooral hebben leren kennen als fabrikant van smartphones, is immers door de VS op een zwarte lijst gezet, samen de Chinese chipleverancier SMIC. Het resultaat is dat een aantal telecomoperatoren heeft besloten niet langer met het bedrijf samen te werken. Het is een 'nee' met de nodige consequenties, Ook duidelijk is dat Huawei zich daar niet door heeft laten afleiden. Het tempo waarin het innoveert verdubbelt zich jaar op jaar.



Welke technologiebedrijven maken het verschil?

In de wereld van technologie lijken bedrijven als Google, Meta (Facebook) en Apple vaak de dans te leiden. Het zijn echter juist bedrijven als Huawei, Ericsson en Cisco die inmiddels, mede door de inzet van AI, een veel grotere impact hebben op de maatschappij. Laten we wat dat betreft ook mensen als Elon Musk niet vergeten met zijn Tesla, Starlink en X, het voormalige Twitter, wat een veel omvangrijker platform lijkt te gaan worden.

Het verschil tussen deze bedrijven is immens. Google, de onbetwiste #1 op het gebied van search, die meeluistert in alles wat je doet en antwoorden heeft op alle denkbare vragen. Facebook, de overtreffende trap, die nog een stapje verder gaat dan alleen meeluisteren en nog meer bepaalt wat je op basis van je gedrag te zien krijgt. En Apple die in een wereldwijde competitie is verwikkeld om de baas te zijn in de palm van je hand. Je smartphone is immers een soort verlenging van je lichaam en een device dat zorgt dat bedrijven via apps heel veel over je weten.

Het zijn bedrijven die je als consument iedere dag op welke wijze dan ook tegenkomt. Bedrijven die dat allemaal mogelijk maken staan ver daarboven. Het is de wereld van 5G, slimme communicatie, doordrenkt met pure innovatie. Hoe laat je immers miljarden IoT-apparaten met elkaar praten? Niets is vanzelfsprekend, al lijkt het vaak wel zo.

Kustmatige intelligentie doet alles verbleken

Het is een complex onderwerp waar de gemiddelde consument zich niet mee bezighoudt. Inmiddels komt alles echter in een versnelling en lijkt kunstmatige intelligentie (AI) alles te doen verbleken. Maar AI is ook ‘scary’ waardoor zelfs Elon Musk en anderen het fenomeen vrezen als er niet omzichtig mee wordt omgegaan. Omgekeerd kan AI -gesteund door input van grote hoeveelheden data- ook bijdragen leveren in het vinden van oplossingen voor de meest complexe vraagstukken. Zeker als je ook nog eens gebruik maakt van 5G en zorgt dat alles met elkaar verbonden is. Het is daar waar grote verschillen worden gemaakt in het vinden van efficiënte oplossingen voor complexe problemen.

De problematiek van Schiphol zou in 2023 niet mogen bestaan

Het beste voorbeeld is misschien wel de problematiek op Schiphol, onze nationale luchthaven waar bij drukte medewerkers zonder enige vorm van communicatie en intelligentie proberen tienduizenden reizigers te dirigeren. Een problematiek die vandaag de dag, met alle beschikbare middelen, niet zou mogen bestaan. Grote hoeveelheden data, slimme camera's die meekijken, 5G en AI moeten deze problemen moeiteloos op kunnen lossen.