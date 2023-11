Communicatiestrategie Huawei is optie voor de rest van de wereld

We zijn in China te gast bij Huawei, een van de meest bepalende technologiebedrijven in de wereld. Naast een bezoek aan het HQ in Shenzhen en de in alle opzichten bijzondere 'Europese' researchcampus van Huawei in Dongguan staat ook bezoek gepland aan de jaarlijkse Connect-conferentie in Shanghai. Het is de plek waar Huawei een jaarlijkse keynote houdt. Een moment om stil te staan bij de progressie die het bedrijf aan het doormaken is, de ongekende impact van AI en de snelheid waarmee veranderingen nu plaatsvinden. Een plek van verbazing, maar ook van verwondering en wat die laatste betreft, ook met een boodschap naar de wereld.

De keynote wordt dit jaar gegeven door de plaatsvervangend voorzitter van Huawei en CFO Sabrina Meng. Centraal staat de nieuwe cloud computing- en communicatiestrategie van het bedrijf. Deze 'All Intelligence Strategy' heeft als doel de intelligente transformatie van een aantal industrieën te versnellen. Het ultieme streven is om alle dingen met behulp van 5G (5,5G volgens Huawei) met elkaar te verbinden, alle toepassingen modelleerbaar te maken en alle beslissingen dankzij ongekende hoeveelheden data berekenbaar te laten zijn.

Om dit te realiseren is inmiddels een ‘giga’ backbone in China gebouwd die ook kan worden gebruikt als een alternatief voor de rest van de wereld. Een boodschap die zonder enige schroom wordt gebezigd. Het is een indringend signaal van Huawei dat het vol doorontwikkelt op het gebied van AI, hardware, software en cloud: zonder enig voorbehoud. Dit alles om aan de behoefte vanuit de industrie op het gebied van inzet van kunstmatige intelligentie-computing te kunnen voldoen.