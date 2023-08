TikTok stapt in de wereld van podcasting met langspeel-podcasts

Podcasts op TikTok

De meeste podcasts zijn niet alleen in audiovorm, maar ook in videovorm. Hoewel we ze vroeger dan een vodcast hadden genoemd, lijkt die term een beetje verdwenen uit de wereldwijde woordenschat. Het idee is dat mensen toch ook graag een blik werpen op een podcast, omdat je zo beter gezichtsuitdrukkingen kunt zien of bijvoorbeeld producten die de podcastmakers mogelijk bij zich hebben om over te vertellen. Een heel gek idee is het dus ook alweer niet, dat podcasts naar TikTok komen.

Ondertussen zien we wel dat TikTok veel plannen en ideeën leent van andere social media, waardoor het er steeds meer op lijkt dat het de allesbagel van de social media-wereld wil worden. Je kunt er korte video’s op kwijt, lange video’s, je hebt meer opties om geld te verdienen en het had zelfs een tijdje een BeReal-kloon, al is het daar inmiddels wel weer mee gestopt.