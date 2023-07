​TikTok werpt zichzelf nu ook op als Twitter-alternatief

Het rommelt in de wereld van social media. Meta kwam met Threads, dat een heel direct Twitter-alternatief is. Twitter werd X, dat… nog gehuld is in wat mysterie, en nu doet de Chinese grootmacht TikTok ook een duit in het zakje: het komt met de nieuwe functie om geen video te plaatsen met bewegend beeld, maar alleen met tekst.

You can now share text posts on TikTok ✍️ Text posts open exciting possibilities for creators to share their stories, poems, lyrics, and more - giving you another way to express yourself and making it even easier to create! Learn more ⬇️ https://t.co/XX18GERQRE — TikTokComms (@TikTokComms) July 24, 2023

Alleen tekst op TikTok Over het algemeen is TikTok niet echt het social medium dat veel van anderen steelt, of he, zich laat inspireren, maar in dit geval is het overduidelijk waar het op uit is. Waar we op social media eerst een soort kermis hadden aan kleuren, bewegingen, enzovoort, lijkt het nu allemaal juist weer wat rustiger te worden. De vroege dagen van Twitter: alleen tekst dus. TikTok maakt het nu mogelijk om alleen tekst te plaatsen, zonder stickers, video’s: gewoon een tekstje voor je hersenspinsels. Je krijgt de functie te zien als je de camera opent in TikTok. Je kunt je tekst tikken en de opties om daar iets meer van te maken, dat is geluid, locatie en een achtergrondkleur. Dat was het echter niet per se: je kunt ook stickers toevoegen en hashtags. TikTok meent dat je hiermee een nieuwe wijze hebt om je ideeën te delen en creativiteit te tonen: misschien een beetje zoals vroeger op MSN Messenger: een songtekst, of gewoon een grappige gedachte.

TwitTok TikTok schrijft: “Bij TikTok zijn we altijd op zoek naar innovatieve tools die onze makers en community inspireren tot zelfexpressie. Vandaag zijn we verheugd om de uitbreiding van tekstberichten op TikTok aan te kondigen, een nieuw formaat voor het creëren van op tekst gebaseerde content dat de opties voor makers om hun ideeën te delen en hun creativiteit te uiten verbreedt. Met tekstberichten verleggen we de grenzen van contentcreatie voor iedereen op TikTok en geven we de geschreven creativiteit die we hebben gezien in commentaren, bijschriften en video's een speciale ruimte om te schitteren.” Je hebt trouwens erg veel ruimte om een tekst te plaatsen: deze mag bestaan uit maar liefst 1.000 karakters, dus als je een hele rant wil houden over de klantenservice van die ene reisorganisatie, dan kan dat. Je hoeft geen ingewikkelde constructies te bedenken met ‘draadjes’, zoals nu het geval is op X. Je kunt gewoon je hele verhaal optikken en dat was het. We vragen ons wel af of dat wel zo lekker werkt op TikTok: TikTok is geen tekstgebaseerd medium en vooral is de gemiddelde spanningsboog erg kort. Gaan mensen zo'n heel verhaal echt lezen? Duizend karakters is veel. Van het kopje 'TwitTok' tot hier is al dik over de 1000 tekens.. Bovendien is het geheim van Twitter/X vooral dat je er makkelijk een discussie van kunt maken en daarvoor zijn de reacties van TikTok weer iets minder geschikt. Maar goed, misschien heeft TikTok gelijk en komen met met nieuwe creatieve manieren om te discussiëren. Het is nu Twitter alle kanten op lijkt te gaan in ieder geval het proberen waard.