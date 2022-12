Meta wil concurrent voor Twitter maken: mogelijk binnen Instagram

Twitter op Instagram

Op woensdag, slechts enkele weken nadat Elon Musk op zijn zetel had plaatsgenomen in het hoofdkwartier van Twitter, gaf Matt Navarra (een social media consultant) aan dat Meta’s medewerkers druk praten over een eventuele nieuwe soort Twitter. Er wordt gedacht aan een "notities"-functie op Instagram. Andere mogelijkheden zijn eventueel het bouwen van een aparte tekst-gerichte app of -toch weer op Instagram- een soort Twitter-feed maken, waarschijnlijk onder een tabblad. Het Meta-antwoord op Twitter zou Instant, Realtime of Real Reels gaan heten, waarvan we Real Reels toch niet echt heel lekker vinden klinken.

Bij Twitter rommelt het ondertussen maar door met Musks Twitter 2.0-plannen en er worden allerlei dingen gestart, gestopt en weer gestart: het is een aaneenschakeling van ‘innovaties’ en ‘kills’ bij Twitter. Fake news is weer volop toegestaan op Twitter en zelfs president Trump mag er weer volop op los Twitteren. Het lijkt nogal een zooitje te worden, al zijn er mensen die denken dat dat bewust is: zorgen dat het bedrijf failliet gaat en opnieuw moet worden opgebouwd, zodat Musk het echt naar zijn hand kan zetten.