Twitter stopt met Moments

“Niet alle momenten zijn blijvend. Per direct verwijderen we voor de meeste gebruikers de optie om Moments te creëren, terwijl we ons focussen op het verbeteren van andere ervaringen.” Dat zijn de woorden van Twitter, dat per direct stopt met de optie Moments. Je kunt nog wel je oude Moments bekijken en Live-evenementen volgen op het medium, maar voor wat betreft het maken van nieuwe Moments is het het uit met de pret.