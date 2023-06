​TikTok stopt met zijn BeReal-kloon

BeReal is als app al wat minder populair geworden, ondanks pogingen van de makers om er wat nieuwe dingen aan toe te voegen. Laat staan hoe dat zit met de klonen ervan. TikTok is een van de bedrijven die zo’n BeReal-kloon maakte, maar daar komt het nu op terug. Het stopt met zijn BeReal-variant TikTok Now.

BeReal-kloon

Volgens techexpert Matt Navarra heeft TikTok een melding uitgegeven waarop te lezen is dat het stop met TikTok Now. Ze schrijven: “We updaten de TikTok-ervaring en we stoppen met TikTok Now.” Het is geen verrassing, want BeReal kende ook een enorme piek in gebruik om vervolgens de maandelijks aantal gebruikers met 61 procent te zien dalen. Generatie Z heeft de app allang verlaten, er zitten nu vooral oudere generaties op die nog dagelijks BeRealen.

BeReal is de app waarmee je elke dag op een willlekeurig tijdstip een melding krijgt en vervolgens binnen twee minuten een foto moet maken, waarbij de app met beide camera’s een kiekje schiet. Geen tijd om vanalles in scene te zetten, om nog een dikke laag make-up op te doen, maar gewoon, real. Dat was het idee en dat was een goed idee: de app had vele miljoenen gebruikers in een korte tijd en eindelijk was er weer wat roering in de social media-wereld. Instagram kwam met een kopie, TikTok kwam met een kopie, maar uiteindelijk bleek het plezier van dagelijks zomaar een foto maken toch te gaan vervelen en verlieten mensen BeReal.