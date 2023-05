BeReal is BeReal niet meer door Bonus BeReal

De BeReal-community is sinds een week in tweeën gespleten. De reden? Bonus BeReal. Het is een nieuw concept van de makers van de app en het idee is dat je beloond wordt voor het plaatsen van een BeReal binnen de twee minuten die de app je geeft wanneer het fototijd is. De beloning houdt in: je mag nóg twee BeReals plaatsen die dag. Huh?

Niet nep Het concept van de Franse app was altijd heel duidelijk. Het is een social medium, maar dan zonder de populariteitswedstrijd, de filters en de neppigheid. Op een bepaald moment op de dag wordt de BeReal-melding uitgestuurd naar iedereen die de app heeft, en is het de bedoeling dat je dan meteen een foto maakt met je telefoon (binnen 2 minuten). Zowel je frontcamera als je achtercamera worden hiervoor gebruikt, waardoor je twee foto’s hebt: een selfie en een foto van waar je bent of wat je aan het doen bent. Een hartstikke leuk concept: mensen kunnen je van een ‘Realmoji’ voorzien om te laten weten dat ze je post waarderen. Dat is het: je kon ook niet meer BeReals maken: 1 per dag. Maar wat als je de BeReal-oproep hebt gemist of echt iets aan het doen bent waarvan je geen foto wil maken? Je kunt ook later posten, maar dan staat erbij dat je ‘late’ bent. Verder heeft dit geen consequenties. Dat laatste is niet veranderd, maar dat eerste deel wel.

Bonus BeReal Je krijgt als beloning voor het binnen twee minuten posten namelijk nu een Bonus BeReal. Of eigenlijk: twee. Dat betekent dat je op een later moment op de dag ook nog aan je vrienden kunt laten zien wat je aan het doen bent. Zonder gene, wat je hebt deze optie immers zelf eerlijk verdiend. Op zich is dat wel te begrijpen: sowieso is het goed dat mensen die op tijd posten een beloning krijgen, want er was eigenlijk een te klein verschil tussen op tijd zijn en ‘late’, maar tegelijkertijd verandert het hele concept achter de app hierdoor. Je kunt ineens meerdere malen per dag BeRealen, en bovendien gaat de ‘dagboekfunctie’ hierdoor ook ietwat naar de knoppen. Je kunt in je BeReal bekijken welke foto je elke dag hebt gemaakt: dat is er altijd netjes één per dag, maar nu zijn dat er dus meerdere. Sommige mensen zijn helemaal voor. Die vinden het heerlijk om juist wat meer controle over hun BeReals te hebben, zeker omdat ze het eerlijk hebben verdiend. Anderen zijn minder te spreken over de nieuwe functie. Zo kruipt BeReal immers steeds dichter tegen Instagram Stories aan en verliest het zijn unieke karakter. Kun je immers zelf je BeReal plannen, dan kun je alsnog vanalles ensceneren, een heel schilderij van je gezicht maken en dus juist niet helemaal ‘real’ zijn. Je hebt ineens de tijd om een superinteressante locatie op te zoeken en alles behalve echt te zijn.

Keldering van gebruikers BeReal moest natuurlijk actie ondernemen, nadat bleek dat van de top van 73,5 miljoen gebruikers vorig jaar nog maar 6 miljoen mensen over zijn. De 15 miljoen mensen die ooit dagelijks BeRealden, daar is niet meer zoveel van over. Er moest dus wel actie en innovatie komen van het team, maar waarom het precies hiervoor heeft gekozen, en ook: waarom je twee extra BeReals verdient, in plaats van ‘gewoon’ eentje, dat is een groot vraagteken. Je kunt trouwens elke dag opnieuw een Bonus BeReal verdienen, dus als het de ene dag niet lukt, dan heb je morgen weer een kans. Maar let op: verwijder je je BeReal, dan verlies je ook je Bonus BeReal. Mocht je het geweldig vinden, ga er dan vooral nu mee aan de slag, want we verwachten niet dat dit een heel blijvende toevoeging is aan de app, gezien het ondermijnende karakter van deze innovatie. Dan was die toevoeging van Spotify toch net even beter...