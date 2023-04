BeReal wordt uitgebreid: toont nu ook welke muziek je luistert

Het is voor Spotify vooral weer een nieuwe manier om mensen op zijn aanwezigheid in de wereld te wijzen en muziek te brengen naar meer mensen. Het is vanaf nu beschikbaar op iOS en Android, met helaas de kanttekening dat het niet in alle landen ter wereld gebruikt kan worden. Op dit moment is het er alleen in Canada, Mexico, Brazilië, Australië en de Verenigde Staten. Heel opvallend dat het juist niet in Europa live is, want daar komen beide bedrijven wel vandaan: BeReal is Frans en Spotify is Zweeds.

Het geldt voor zowel muzieknummers als podcasts, waardoor je het meteen kunt gebruiken om anderen te inspireren ook naar hetzelfde te gaan luisteren. Spotify schrijft : “Spotify is gemaakt voor momenten van dagelijkse inspiratie, ontdekking en interactiviteit. Het maakt ook de afspeellijst voor je dagelijkse leven. BeReal is ontworpen om authentieke momenten in je dagelijkse leven vast te leggen en te delen met je beste vrienden. De combinatie van Spotify en BeReal voegt een extra laag van authentieke personalisatie en verbinding toe aan je BeReal. “

Nog niet in Nederland

We zijn trots op deze integratie binnen het BeReal platform. We vinden voortdurend nieuwe manieren om Spotify naar meer mensen te brengen en om fans, artiesten en gemeenschappen over de hele wereld met elkaar in contact te brengen via audio. Vanaf vandaag kunnen BeReal en Spotify gebruikers op Android en iOS in geselecteerde markten (waaronder Canada, Mexico, Brazilië, Australië en de V.S.) toegang krijgen tot deze ervaring.

Mocht het echter eenmaal zover zijn en het ook in Nederland beschikbaar komen (en dat gaat heus nog wel gebeuren), dan is dit hoe je het inschakelt: Verbind je Spotify en BeReal accounts. Er zijn 2 manieren om dit te doen. In aanmerking komende gebruikers - of toekomstige gebruikers - kunnen dit doen door te tikken op het muziek icoontje dat wordt getoond voordat ze hun BeReal plaatsen. Je kunt ook binnen de BeReal app naar "Instellingen" gaan, dan "Muziek" en dan de stappen volgen om met Spotify te verbinden.