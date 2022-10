​Gerucht: TikTok komt met eigen podcast-app

Terwijl veel social media TikTok nadoen, is TikTok zelf ook op zoek naar manieren om te groeien. En ja, dat doet het blijkbaar ook door anderen juist na te doen. Zo schijnt het volgens geruchten met een eigen podcast-app te komen.

TikTok Hoe de podcast-app heet is nog onbekend: ook heeft het Chinese bedrijf er zelf nog niets over bekendgemaakt. Maar, er vallen wel meerdere dingen op. Zo heeft een podcasthostingbedrijf genaamd Audiomeans gezegd dat er een nieuwe bot is die sinds 11 oktober de feeds van zijn podcasts in de gaten houden. Een bot die te herleiden valt naar TikTok. Ook lijkt het erop dat TikTok zelf meer wil gaan doen met muziek, wat mogelijk ook samenhangt met het feit dat veel muziek bekend wordt op TikTok en vervolgens als een tierelier gaat op Spotify: geld waar TikTok ongetwijfeld zelf ook meer geld van wil zien. Het heeft in ieder geval in de Verenigde Staten alvast een handelsmerk vastgelegd voor TikTok Music. Hiertoe zou ook podcastcontent behoren, schrijft Podnews.

Podcasts Ook zou het feit dat TikTok-eigenaar Bytedance een app bezit genaamd Resso wel eens kunnen helpen bij het creëren van een nieuwe podcast-app. Op Resso is bijvoorbeeld Lipsyn te vinden, een podcastplatform uit de Verenigde Staten. Maar het grootste bewijs is waarschijnlijk dat TikTok steeds meer als een soort Google wordt gebruikt, veel met muziek en soundbites doet en daardoor ideaal is voor het lanceren van een podcastplatform. Podcasts zijn enorm in trek en daar willen winstgevende bedrijven nu eenmaal een hapje van. Het kan bovendien een interessante transitie betekenen van mensen die TikTok gebruiken. Het wordt wel nog steeds gezien als het platform voor de ‘kinderen’, maar inmiddels is het ook alweer jaren oud. De tieners van toen zijn twintigers van nu en die stappen misschien eerder over naar een wat serieuzer medium als een podcast. Het is dus ook een soort manier van TikTok om qua leeftijd te groeien.

12 miljard video's TikTok is op dit moment hét social media-platform. Het is de plek waar je moet zijn voor recepten, lifehacks, dansjes, het wel en wee van je favoriete acteurs en muzikanten, enzovoort. Vorig jaar zijn er maar liefst 12 miljard video’s op het platform geplaatst en dat belooft dit jaar alleen maar meer te worden. Met podcasts zal dat vast niet zo’n vaart lopen, maar het is in ieder geval fijn dat TikTok voor een aparte app kiest en niet een integratie in TikTok, wat toch echt draait om video in plaats van audio. We zijn benieuwd wanneer TikTok er zelf meer over loslaat en vooral: of het al grote namen aan zijn mogelijk nieuwe dienst heeft weten te verbinden.