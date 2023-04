​Lemon8: alles wat je moet weten over dit nieuwe social medium

Het is nog niet in Nederland uit, maar dat laat vast niet lang op zich wachten: de nieuwe social media-app Lemon8. Terwijl TikTok-eigenaar ByteDance in Amerika onder vuur ligt om TikTok, heeft het vrolijk een nieuwe app gelanceerd in dit land. Het heet Lemon8 (lemon-eight, klinkt als: lemonade). En dit is hoe het werkt.

Lemon8 Lemon8 maakt het mogelijk om video’s en foto’s te delen. Het verscheen eerst in Japan (al in 2020), maar is sinds februari 2023 ook buiten Azië beschikbaar. Momenteel kunnen alleen mensen in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten de app gebruiken, maar het begint zich inmiddels onder jongeren daar als een lopend vuurtje te verspreiden en dat zou zomaar ook richting Europa kunnen komen. Je kunt dus maar beter alvast weten wat eraan zit te komen en hoe je van citroenen, nou ja, die lekker zoete drank maakt. De omschrijving van het social medium klinkt erg als een Instagram-kopie: “Een plek voor jonge creatieven om een verscheidenheid aan contentte delen. Van mode, make-up, eten en reizen, tot huishoudelijke artikelen, huisdieren en alles wat je je maar kunt voorstellen". Klinkt nog niet echt als een heel origineel social medium waarop dingen gebeuren die je niet ook op Insta of TikTok voorbij ziet komen. Lemon8 is meer gefocust op fotografie in plaats van video’s en het social medium heeft een ‘Following-’ en een ‘For You’-gedeelte, zoals we dat kennen van TikTok. Het lijkt er sterk op dat ByteDance de klachten hoorde van mensen over het ‘vervideoficeren’ van Instagram en dat het toen dacht: dan springen wij toch in dat gapende fotogat dat Instagram achterlaat?

Instagram meets Pinterest Lemon8 werkt als volgt: je maakt een account aan, je komt vervolgens op die For You en die Following terecht en je kunt door op het plusje te drukken zelf foto’s en video’s toevoegen aan je profiel. Het is vervolgens nog mogelijk om deze te bewerken en dan plaats je het. Klinkt als zo’n beetje alle andere social media en dat is Lemon8 ook wel. Hetzelfde geldt voor de manier waarop je mensen kunt volgen en naar bepaalde onderwerpen kunt zoeken. Doet Lemon8 echt iets helemaal anders? Om eerlijk te zijn niet echt. Het is echt een soort Instagram meets Pinterest en je kunt er visueel wel heel aantrekkelijke dingen mee, maar het vernieuwt nagenoeg niets aan social media. Maar: ben je op zoek naar die blend van Pin en Insta, dan is Lemon8 een geschenk uit de hemel. En ja, het is ook een beetje voor mensen die van het oude, fotominded Instagram hielden, in plaats van de heftige alles-kan-app die het nu is geworden.

Algoritme van TikTok Wat wel goed is om te weten, dat is dat deze app gebruikmaakt van hetzelfde algoritme als TikTok. Dat maakt het dus wel net even een andere social media-app, want TikTok laat je om de een of andere reden uren scrollen, terwijl Instagram dat toch net iets minder heeft. Als Lemon8 dat kan doen voor fotocontent, dan kan het toch wel degelijk een flinke ‘following’ krijgen. Eerst moeten we nog maar afwachten of de app er al klaar voor is om verder te worden uitgerold. In de Verenigde Staten heeft het nu 5 miljoen downloads, dus er zit zeker groei in, maar de 210 miljoen keer die TikTok inmiddels op de teller heeft in dat land, die is nog lang niet in zicht. Plus, wie weet of ook Lemon8 wel mag blijven in de VS. Er wordt immers hard aan gewerkt om TikTok eruit te gooien.