Je kunt binnenkort een gebruikersnaam kiezen voor WhatsApp

WhatsApp komt met de ene na de andere vernieuwing, om maar te zorgen dat het de concurrentie voor blijft. Of er in ieder geval mee gaat met de trends. Zo kunnen we nu berichten bewerken, wat een groot iets is voor de messenger . Er komen echter nog twee nieuwe mogelijkheden aan: namelijk om een gebruikersnaam te kiezen en om je scherm te delen tijdens videobellen.

Een verbeterde privacy dus, dankzij die gebruikersnaam. Je telefoonnummer kan gewoon geheim blijven. Wel is het nog even spannend wanneer het precies naar de gewone versie van WhatsApp komt. Het zit nu nog in de bèta, maar die gebruikersnaam is uniek, dus je wil natuurlijk snel een naam kunnen kiezen, zodat je ver weg kunt blijven van de LauraJenny123837293 en gewoon LauraJenny kunt kiezen (of liever, je eigen naam). Het is overigens niet zo dat het al werkt in de bèta: de optie is alleen te zien, waardoor testers geen voorrang hebben op deze functie. Het is daarbij ook nog niet duidelijk hoe lang zo’n gebruikersnaam mag zijn en of er nog voorwaarden zijn zoals een verplicht getal.

We zijn inmiddels al jaren gewend om WhatsApp te gebruiken in combinatie met je telefoonnummer: heb je iemands nummer, dan kun je iemand toevoegen op WhatsApp . Dat gaat echter binnenkort veranderen, waardoor je je nummer wat meer privé kunt houden. Hiermee zet WhatsApp weer een nieuwe stap in de richting van meer social medium in plaats van chatprogramma. Je kunt straks namelijk zelf een gebruikersnaam instellen waardoor mensen je op basis daarvan kunnen vinden.

Scherm delen

Daarnaast zagen de experts van WABetaInfo ook de optie om je scherm te delen tijdens een video-oproep. Dit komt in de vorm van een nieuw icoon dat in het benedenmenu staat wanneer je iemand videobelt. Het idee is dat je je hele scherm van je smartphone kunt delen om bijvoorbeeld iets te laten zien. Denk aan een vakantie die je met iemand wil gaan boeken, maar ook een nieuwe website waarbij je even wil laten zien hoe je erop scrollt. Het lijkt nog niet te werken bij groepsgesprekken en niet iedereen in de bèta kan het, maar het komt er in ieder geval wel aan, zo lijkt het. Dat betekent dat je niet meer onhandig hoeft te doen met screenshots, al moet je wel oppassen met wat je deelt: je moet je hele scherm delen: een gedeelte of alleen bepaalde apps delen kan niet.

Tot slot is er ook nog ‘status-archief’, waarin je als bedrijf statussen kunt archiveren na 24 uur om deze op een ander moment weer te plaatsen. Denk aan bepaalde acties rondom feestdagen. Waarom het alleen voor bedrijven geldt, dat is onbekend. Misschien ook omdat er al veel andere functies naar particulieren komen, zoals bijvoorbeeld ook de optie om bepaalde gesprekken achter slot en grendel te zetten. Ook zagen we laatst al onderbalk (zie tweet hierboven) zijn intrede doen in de app. Genoeg vernieuwing dus, waarbij vooral die gebruikersnaam nog erg interessant kan zijn. Vooral wanneer en hoe dit lanceert.