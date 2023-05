​Vijf WhatsApp-gesprekken die je liever achter een slotje plaatst

WhatsApp maakt het binnenkort mogelijk om je gesprek te beveiligen. Je kunt een map aanmaken waarop een wachtwoord zit, zodat iemand die je telefoon gebruikt niet elk gesprek dat je binnen WhatsApp hebt zomaar kan gaan lezen. Het is mogelijk om een wachtwoord te typen, maar het is ook mogelijk om met gezichtsherkenning of een vingerafdruk te werken. Er is natuurlijk een voor de hand liggend type gesprekken dat je waarschijnlijk achter slot en grendel wil zetten, maar er zijn heel veel momenten waarop een WhatsApp-gesprek beter écht privé kan blijven.

Als je zonder toestemming een minnaar/minnares hebt Eén van de belangrijkste bijverschijnselen van deze nieuwe functie is dat je ook geen meldingen meer krijgt van berichten die in die speciale map zitten. Dat betekent dat als jij er een verhouding op nahoudt, je toch zonder zorgen je telefoon aan je partner kan geven, zonder dat je bang hoeft te zijn dat je bijvrouw of bijman met een melding in je scherm verschijnt. Al moet je wel opletten op de foto’s die hij of zij je heeft gestuurd: die staan waarschijnlijk wel open en bloot in je fotomap (al kun je ook daarin mapjes maken die achter slot en grendel staan, of verborgen zijn). Maar goed: ja, de affaire is de meest voor de hand liggende reden om een gesprek te willen ‘opsluiten’ achter een wachtwoord. Ook als je je partner nooit je smartphone geeft, hij kan altijd op tafel liggen en dan is zo’n melding niet gewenst.

Als je een surprisefeestje organiseert Gelukkig zijn er ook iets positievere redenen om je WhatsApp-gesprekken te willen verbergen van je partner (of misschien je beste vriend): je bent een verrassing voor hem of haar aan het organiseren. Het zou niet leuk zijn als ze zou zien dat iemand zegt: “Ik heb de tickets voor de parachutesprong geboekt hoor!” of “Breng jij zaterdag de taart mee?” Je zal daar sowieso vragen over krijgen, naast dat het gesprek waarschijnlijk plaatsvindt in een groep die de titel ‘Surprisefeestje [naam]’ draagt. Denk bijvoorbeeld ook aan Sinterklaasfeestjes en huwelijksaanzoeken: ideaal om achter slot en grendel te zetten.

Het gesprek met je beste vriend(in) Hoe zeer je ook een open boek bent, je partner hoeft niet alles te weten wat jij met je beste vriend(in) bespreekt. Het is heel gezond om iemand te hebben wie je alles kunt toevertrouwen, ook als het om je relatie gaat. Soms is het goed om met iemand je twijfels of problemen te bespreken, en natuurlijk is het goed als je dat uiteindelijk met je partner bespreekt, maar als je het toch even tegen iemand anders aan wil houden, dan moet je daar wel de ruimte voor voelen. Bovendien gaat wat je beste vriend(in) aan jou toevertrouwt ook je partner in principe niet aan. Helemaal niet zo gek dus om ook dit gesprek, hoewel het eigenlijk altijd wel onschuldig zal zijn, voor jezelf te houden.

Gesprekken die zeer seksueel getint zijn Er zijn natuurlijk ook mensen die hun smartphone regelmatig kwijt zijn aan de kinderen. En kinderen hoeven op zich niet te weten welke sexy opmerkingen en gewaagde foto’s hun ouders uitwisselen. Het is daarom ook helemaal niet zo’n gek idee om het gesprek met je partner of met een date lekker achter slot en grendel te zetten. Niet alles is voor kinderogen bestemd. Al moeten we zeggen dat het in het geval van kinderen op je telefoon eigenlijk beter is om een apart profiel op je telefoon aan te maken dat je kind kan gebruiken. Fijn voor jou (want je kind gaat er dan niet met je creditcard vandoor) en voor je kind (dat geen dingen ziet die voor volwassenen bestemd zijn).

Dat gesprek met die nieuwe werkgever

Er zijn ook heel veel bedrijven die WhatsApp gebruiken. Hoewel de berichten versleuteld zijn en het uiteraard niet de bedoeling is dat een werkgever meeleest, weten we allemaal dat er werkgevers zijn die toch manieren vinden om dat te doen. Of je zal maar net je telefoon even aan een collega geven, die een bepaald gesprek op je telefoon ziet. Een klassiek voorbeeld hiervan is dat gesprek met die nieuwe werkgever of met een recruiter omdat je een andere baan zoekt. Soms kan het zelfs binnen dezelfde organisatie zijn dat je solliciteert, maar dat je toch niet wil dat je manager dat weet. Je kunt dan maar beter het zekere voor het onzekere nemen en dat gesprek van een extra drempel voorzien voor mensen toegang krijgen.