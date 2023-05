Edit-functie voor WhatsApp berichten wordt nu uitgerold

Het zat er al een hele tijd aan te komen en was ook een van de meest gevraagde nieuwe functies van gebruikers: het aanpassen (editen) van verstuurde berichten in WhatsApp. Nadat de broncode voor deze functie opdook en insiders wisten te melden dat de edit-functie in de maak is, heeft Meta, de eigenaar van WhatsApp nu eindelijk wat meer duidelijkheid gegeven. De uitrol van de nieuwe functie is gestart. Binnen nu en enkele weken zullen alle WhatsApp gebruikers de mogelijkheid krijgen om verstuurde berichten aan te passen.

Dan hoef je na het maken van een (pijnlijke) tikfout dus niet meer het bericht te deleten – met het risico dat de ontvanger het toch al gelezen heeft – en opnieuw te maken en versturen. Dat is in ieder geval wat ik nogal eens deed op dergelijke tikfouten 'weg te poetsen'.

Editen kan, maar wel binnen een kwartier

Zoals in eerdere geruchten ook al werd vermeld, heeft de edit-functie wel een beperking. Nadat een bericht verstuurd is, kun je nog maximaal 15 minuten eventuele aanpassingen doen. Er is echter geen beperking voor het aantal keer dat je een bericht wilt veranderen, zolang het dus maar binnen dat kwartier gebeurt.

Ontvangers krijgen ook te zien of een bericht aangepast is. Naast het tijdstip van verzending, wordt dan de tekst 'Edited' geplaatst. Ontvangers kunnen echter niet zien wat er aangepast is.