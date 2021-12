Het jaar op Twitter in 2021

Het afgelopen jaar was hectisch, onoverzichtelijk, soms schrikwekkend, verbazend, verrassend, leuk en niet leuk en soms niet meer te volgen. Je kunt eigenlijk alle superlatieven hiervoor wel opnoemen. Het was ook een jaar waarin we met elkaar nog meer als ooit van tevoren veel met elkaar wisten te delen op Social Media.

Waar we op andere podia elkaars berichten wisten te liken bleef op Twitter de verbinding met elkaar echter het belangrijkste onderwerp #OnlyOnTwitter. Net als voorgaande jaren blikt ook Twitter terug op 2021. Niet met lijstjes met meet meeste likes, share of reacties maar met onderwerpen die ons bezighielden.

Zo konden voor het eerst in lange tijd weer schaatsen op natuurijs, Nederland was host voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam en werden zware tijden verzacht door hartverwarmende steunbetuigingen. Zo werden er massaal Tweets gedeeld onder #schaatsenopnatuurijs, #olympischespelen en had iedereen #ZiekVeelLiefdeVoorRuud. Traditiegetrouw brachten Twitter op basis van de meest gebruikte hashtags, populairste tweets en opvallende gesprekken het afgelopen jaar in kaart.

Ieder jaar heb je een aantal Tweets die opvallend veel aandacht krijgen. Onderstaand overzicht is slechts een greep uit de meest populaire Tweets van 2021.

Royce de Vries

Tijdens moeilijke momenten staat twitterend Nederland voor je klaar. Het bericht dat de familie De Vries hoopte nooit te hoeven delen werd afgelopen juli werkelijkheid met het overlijden van Peter R. de Vries. Wanneer woorden tekort schoten, reageerden de Nederlandse Twitteraars massaal met ongeloof, liefde en steun op het bericht van Royce de Vries.

Max Verstappen vs Lewis Hamilton

Sinds Max Verstappen deelneemt aan de Formule 1 gaat de populariteit van de sport door het dak. De spanning is dit seizoen om te snijden en kan het zomaar zijn dat Max eindelijk Lewis Hamilton weet te onttronen. Zijn mannelijke maar soms ook gewaagde rijstijl, competentie en rivaliteit met Lewis zorgt voor veel spektakel op en naast de baan – en op Twitter, waar fans en experts elkaar weten te vinden.

Sifan Hassan schrijft geschiedenis op de Olympische Spelen

Ze was niet te missen, fe-no-me-naal goed afgelopen zomer op de Olympische Spelen. We hebben het natuurlijk over Sifan Hassan! Gregory Sedoc kon zijn enthousiasme dan ook niet bedwingen toen ze wederom goud won en juichte de NOS studio goed bij elkaar!

Solidariteit biedt hoop

Ook voor de hulpverleners van ons land lieten de Nederlandse Twitteraars hun blauwe harten sneller kloppen en de hulpverleners konden rekenen om hartverwarmende comments en een flinke dosis aan likes. The Twitter Community has their back!

Ruud ten Wolde (RTL) en #ZiekVeelLiefdeVoorRuud

Dat Twitter een community vol liefde is, werd afgelopen september weer bewezen toen #ZiekVeelLiefdeVoorRuud menig tijdlijn domineerde. Ruud ten Wolde was een jonge, veelbelovende, journalist bij RTL die vocht tegen kanker. Tijdens zijn gevecht schreef hij zijn boek Ziek Gelukkig, dat kort na zijn overlijden werd gepubliceerd. Impact maakte Ruud zeker, zijn boek stond namelijk lange tijd om nummer 1 in de bestsellerslijst!

Twitter conversaties kunnen ook heel leuk zijn

We gaan weer richting het winterse weer… Afgelopen februari stonden we met z’n allen sinds lange tijd weer op natuurijs, en geschaatst werd er! Met een koek en zopie opwarmen na een heerlijk rondje op de ijzers. Dit is hoe we Nederland het liefste zien in de winter.

Guus heeft in de tussentijd ander leuk nieuws: hij is maar liefst 79 jaar geworden en ontvangt van mensen uit heel het land (en verder) de gezelligste felicitaties.

Iedereen herkent de zenuwen die door je lichaam gieren wanneer je een sollicitatiegesprek hebt. Bram voelde aan wat zijn sollicitant nodig had, wat resulteerde in een win-win situatie.

Afgelopen 4 mei, tijdens de Dodenherdenking, hield André van Duin een indrukwekkende toespraak. Collega Jochem Myjer was diep onder de indruk, en dit mocht Twitterend Nederland ook zeker weten.

Rotterdam werd afgelopen mei omgetoverd tot een Eurovisie paradijs. Maus dwaalde met zijn gedachten alvast af naar het EK 2020…

Hoewel deze Twitteraar tijdens de rust van Nederland - Oekraïne afgeleid werd door heel iets anders…

Twitter voor iedereen en de meest gebruikte hashtags

We kunnen er langzamerhand écht niet meer omheen: crypto. Het is een ongekend populair onderwerp op Twitter. Het is dan ook niet gek dat drie van de vijf meest gebruikte hashtags in Nederland #bitcoin, #crypto en #nft waren. Twitter is de plek waar gelijkgestemden elkaar al jaren vinden voor advies, een goed gesprek en vooral voor veel nieuws.

Dat #covid19 en varianten daarop ook dit jaar weer hoog eindigen, behoeft geen verdere uitleg. En de klassieker #vacature? Die is ook dit jaar gewoon in de top te vinden. Dit is de volledige lijst van tien meest gebruikte hashtags door Nederlanders:

#bitcoin

#nft

#crypto

#covid19

#vacature

#safemoon

#dont_fight_the_feeling

#avondklok

#corona

#coronamaatregelen

Inkoppertje, de meest gebruikte emoji’s

Wanneer woorden tekort schieten, helpen emoji’s om de boodschap over te brengen of emoties te uiten.. Dit zijn de meest gebruikte emoji’s van 2021 in Nederland.





















Twitter en Televisie

Televisie en Twitter, ze lijken voor elkaar gemaakt. Het maakt niet welk TV-programma je zit te kijken. Twitter kijkt live mee. We houden er nu eenmaal van onze mening te delen met anderen. De Tweets zijn soms hilarisch, scherp, gevuld met onvrede of met plezier en we zijn helemaal enthousiast als Netflix weer een nieuw seizoen van een favoriete serie heeft gelanceerd.