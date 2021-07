De Olympische Spelen volgen: zo mis je niks

Doe je deze weken niets liever dan de Olympische Spelen volgen? Dat begrijpen we heel goed! Daarom onderzochten we op welke plekken je kunt kijken, want niet alles wordt uitgezonden op NPO1. Inmiddels zijn de Olympische Zomerspelen in Tokio een paar dagen bezig. Het blijft een vreemd toernooi, met topsporters in quarantaine en wedstrijden die worden gespeeld zonder publiek. Vanwege het tijdsverschil zul je -als je live wil kijken- soms je wekker moeten zetten. Wij vertellen je op welke plekken je de Olympische Spelen volgt!

Op televisie Op tv kun je de Olympische Spelen volgen via NPO1. De voor Nederland belangrijkste sporten kun je hier live zien. Is dat voor jou niet genoeg? De tv-rechten van de Olympische Spelen zijn in bezit van Discovery. Daarom is nog veel meer van de OS te zien op Eurosport en streamingdienst discovery+. Als je niets wil missen kun je het onlangs geïntroduceerde abonnement discovery+ Entertainment & Sport aanschaffen. Je krijgt zelfs Nederlands commentaar en mist zo niks. Eurosport richt zich vooral op het live uitzenden van atletiek, voetbal, zwemmen, tennis, wielrennen en volleybal. Ook de nieuwe Olympische sporten klimmen, skateboarden en surfen zie je hier.

Via de app Natuurlijk heeft de organisatie ook een eigen app - Olympics. Hierin vind je de uitslagen van alle sportwedstrijden en nieuws, video's en achtergrondinformatie over deelnemers. Ook de actuele medaillespiegel vind je in deze officiële app van het IOC. Naast deze app kun je ook de TeamNL app downloaden. Dit is officiële app van NOC*NSF en focust op de Nederlandse sporters. Hier zie je ook in één oogopslag wanneer de sporten die je wil volgen op de planning staan.

Raadpleeg Google Onze favoriete zoekmachine staat de komende weken ook in het teken van de Olympische Spelen. Wanneer je zoekt op 'Olympische Spelen' krijg je meteen de laatste informatie te zien in een compact overzicht. De wedstrijden die vandaag nog worden gespeeld, het laatste nieuws en de medaillespiegel. Handig! Google maakt bovendien dagelijks een video samenvatting, mocht je een dag hebben gemist. Bij Google Trends zie je wat de zoekstatistieken zijn.

Headerfoto: Ronald van Dam Fotografie Deventer