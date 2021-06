Deze BMX-innovatie helpt Nederland op weg naar Olympisch goud

Eerder deze week is op Sportcentrum Papendal het Samsung FastFrame onthuld dat Nederland kan helpen aan het eerste Olympische BMX-goud. Om goud te winnen, is de perfecte start essentieel: 70% van de races wordt in de eerste 9 meter gewonnen. Daar speelt het speciale frame op in door met ingebouwde technologie direct essentiële data te delen om de start te perfectioneren. Zo hebben BMX’ers Niek Kimmann en Judy Baauw de afgelopen maanden op hun start kunnen trainen en vergroot het Samsung FastFrame de medaillekansen van beide topsporters.

Samsung FastFrame

Het Samsung FastFrame geeft exacte data door over de drie belangrijkste elementen bij de start: de reactiesnelheid, de kracht die uitgeoefend wordt op de pedalen en de hoek waarin de fiets staat op de startheuvel. Via een app krijgen bondcoaches Raymon van Biezen en Rob van den Wildenberg in real-time de gegevens binnen. Zo kunnen zij atleten Niek en Judy coachen op aspecten die je met het blote oog niet ziet.

“70% van de races wordt gewonnen in de eerste 9 meter. Het gaat dus echt om de kleinste details. Met de technologie van het Samsung FastFrame zien we bijvoorbeeld precies hoeveel kracht Niek zet bij de start of dat Judy betere resultaten neerzet wanneer zij begint met haar linkervoet voor,” vertelt bondscoach Raymon. “Deze informatie is ontzettend waardevol en biedt ons een belangrijke voorsprong op alle concurrentie.” Tweevoudig wereldkampioen Niek Kimmann: “Het is bijzonder om op zo’n detailniveau feedback te krijgen over je prestaties. Het blijkt bijvoorbeeld dat mijn krachtigste start niet per se de snelste was. Dat ging tegen mijn gevoel in, maar helpt enorm bij het werken aan de perfecte start. Goud voelt dan weer een stapje dichterbij!”