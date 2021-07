De Olympische Spelen starten vandaag: dit zijn de beste commercials

Voor sportliefhebbers is het een mooie zomer dit jaar. Na het EK voetbal kunnen we vanaf vandaag namelijk ook genieten van de Olympische Spelen. Nederland heeft volop medaillekansen en er wordt zelfs al gehoopt op een top-5 notering in de medaillespiegel. Voor we zover zijn moet het toernooi eerst nog beginnen. En waar veel kijkers en sportliefhebbers zijn, staan grote bedrijven in de rij om reclame te maken. Dus deden we eens een internationaal rondje om te zien welke geweldige commercials de grootste reclamebureaus ter wereld hebben bedacht. De verwachtingen zijn enorm, zeker omdat ze een jaar extra hebben gekregen om iets enorm tofs te bedenken. Kijk en geniet!

Channel 4: 'Super. Human' Een prachtige campagne rondom Paralympiërs. In dit 3 minuten durende filmpje zie je een aantal Paralympische atleten en hun beproevingen. Want alleen met bloed, zweet en tranen word je topsporter. Wat een toewijding en rauwe beelden. Heel mooi!

Nike: Best Day Ever Natuurlijk komt Nike weer met een commercial waarvan je spontaan kippenvel krijgt. Want hoewel deze reclame zich niet alleen richt op de Olympische Spelen, is het wel het (misschien ietwat Amerrikaanse) heldendom van grote atleten dat zo mooi is om te zien. En de toekomst van sport in het algemeen. Ja, wederom geslaagd Nike!

Toyota: Zonder falen geen succes – Start Your Impossible Een reclame die helemaal draait om Nederlandse Olympiërs. Met beelden van prachtige successen, maar ook van falende wedstrijdmomenten. We zien onder andere Dafne Schippers en Naomi Kromowidjojo.

BBC - Let's Go There Een mooie reclame waarin het niet alleen draait om sport, maar juist ook om Tokyo en Japan. We zien dat de stad is overgenomen door de Olympische Spelen met straatnaamborden, winkels, een speelhal, de slaapkamer van een sportfanaat en een J-Pop-muziekvideo, allemaal met verwijzingen naar Olympische sporten, atleten en zelfs BBC-presentatoren.

P&G: Lead with love Procter and Gamble (P&G) heeft een naam hoog te houden als het gaat om mooie reclamecampagnes. En ook dit is weer een pareltje. Deze keer draait het om ouders en hun kinderen, teamwork en de gemeenschap in het algemeen. Op een positieve manier kunnen we allemaal het verschil maken.

The Olympics: The World Only Moves Forward When We Move Together De wereld komt alleen vooruit als we samen bewegen. Een mooie commercial met onder andere Usain Bolt.