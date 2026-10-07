Meta test op dit moment de mogelijkheid in India om meteen te starten op Reels. Dat zou een wereld van verschil zijn met hoe we Facebook kennen. Tegelijkertijd roept het ook een vraag op: wordt Facebook dan niet gewoon een soort Instagram?

Reels op Facebook

Reels bestaan natuurlijk al langer op Facebook, hoewel de meeste mensen het nog steeds op de oldschool manier gebruiken. Ze plaatsen een post, ze kijken in groepen, ze checken verjaardagen, herinneringen, en ga zo maar door. Reels hebben echter door de jaren heen een belangrijkere rol gekregen binnen Facebook.

Die Reels komen ook vaak van Instagram, waar gebruikers hun posts kunnen doorplaatsen. Alleen beginnen Instagram en Facebook wel heel erg op elkaar te lijken als de Reels nog prominenter worden getoond op Facebook. In India wordt het nu getest: wat als je niet meteen de tijdlijn ziet, maar juist de Reels?

Mensen die in de test zitten kunnen er ook voor kiezen het uit te schakelen, dus het is afwachten of Facebook dit, als het eenmaal naar de stabiele versie zou komen, ook aanhoudt. De keuze hebben is natuurlijk fijn, maar Meta heeft niet bepaald een goed trackrecord als het om keuze gaat, getuige het feit dat er via een rechtszaak moest worden aangevochten dat de tijdlijn ook gewoon chronologisch moest worden getoond.

Een hoofdrol voor video

Nu kan het ook vooral een Indiaas feestje zijn: zeker 97 procent van de gebruikers zouden dagelijks video's kijken op Facebook. En ja, je hebt meteen een markt van meer dan 400 miljoen mensen, want dat is hoeveel mensen er in India op Facebook zouden zitten.