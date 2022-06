Clear Mode: Er komt een kale weergave voor TikTok

TikTok introduceert een nieuwe modus en de ene persoon is er lyrisch over, terwijl een ander er niet aan moet denken. Het gaat om Clear Mode, een nieuwe weergave waarin je wat minder prikkels krijgt.

Clear Mode

TikTok is een vrij drukke app. Zelfs als je gewoon een video kijkt, dan staat er vanalles in beeld. Gebruikersnamen, hartjes om likes te geven en nog meer. Dat kan enorm overweldigend zijn, zeker als je bijvoorbeeld snel overprikkeld raakt. Dat is waarom het fijn is dat TikTok met een optie komt om al die ‘rommel’ uit beeld te halen. Het is Clear Mode en je kunt zelf kiezen of je hem aanzet of niet: haters kunnen dus opgelucht ademhalen.

Het kan voorkomen dat jij de modus nog niet kunt kiezen, want hij wordt op dit moment aan een test onderworpen. TikTok zegt tegen TechCrunch dat het op dit moment verder geen uitspraken doet over de nieuwe mogelijkheid. Nieuwsgierig of je het hebt? Als je tot de testgroep behoort (die vrij select blijkt te zijn), dan zie je de Clear View anneer je op het scherm tikt en je vinger langer laat liggen. De instelling ‘Clear Mode’ is dan te vinden onder de knop ‘Toevoegen aan favorieten’.