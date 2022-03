​Je kunt binnenkort je kijkhistorie zien op TikTok

Heb je een fantastische video gezien, maar ken je het kanaal niet waar het opstaat, dan zul je daar ook waarschijnlijk nooit meer opkomen als je de naam niet onthoudt of het kanaal niet gaat volgen. Dus als je met je vrienden praat over grappige video’s die jullie hebben gezien en je wil eigenlijk die ene video laten zien, dan gaat dat niet werken. En helaas is het juist met een format als TikTok-video’s vaak vrij onzinnig om een video te gaan uitleggen. Een beetje het ‘je had erbij moeten zijn’-effect.

TikTok werkt heel anders dan andere videoplatforms en social media, al is dat inmiddels wat meer rechtgetrokken omdat er veel na-aperij is. De kracht van TikTok is niet alleen dat het korte video’s zijn, maar ook dat je eigenlijk zelden maar één video kijkt. Het algoritme zorgt er namelijk voor dat er automatisch nieuwe video’s voorbij komen. Zo ontdek je snel nieuwe, leuke TikTok-kanalen en wanneer je er eentje snel wegswipet, kan het algoritme leren wat het je beter niet kan voorschotelen.

Leuke video's terugvinden

Daarom is het goed om te horen dat TIkTok een kijkhistorie test, zodat je in het menu naar je kijkgeschiedenis kunt gaan en die video’s die je tof vond makkelijker kunt terugvinden. De optie schijnt te verschijnen onder het kopje ‘Content & Activity’. Hoe het eruit ziet als je er eenmaal op klikt, dat is nog onbekend. De verwachting is een chronologische weergave van de video’s die je hebt uitgekeken, maar TikTok zou het ook kunnen onderverdelen in categorieën of per kanaal.

Er is vanuit TikTok niets verteld over deze potentieel nieuwe functie, waardoor we niet weten wanneer dit eventueel breder wordt uitgerold. Tot die tijd moeten we het in ieder geval met de omwegen doen die we ervoor hebben gevonden, zoals al je TikTok-data tot nu toe downloaden of je zoekresultaten filteren op video’s die je al hebt gezien. Vooral die laatste optie is vaak effectief (en kost wat minder moeite om slechts één video terug te vinden).