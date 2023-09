​Zijn NFT's dood of moet hun volledige potentieel nog worden bereikt?

Als je al een paar jaar in de sector zit, heb je waarschijnlijk gehoord van de Bored Ape NFT's, de verzameling van 10.000 cartoonachtige apen die voor enkele miljoenen dollars werden verkocht. Maar sinds ongeveer een jaar lijkt de opwinding om hen heen op de een of andere manier te zijn vervaagd. Wat verklaart deze daling en betekent dit het einde van NFT's?



Een prijsdaling in de NFT-markt

Wanneer we kijken naar het NFT-marktoverzicht op Dune Analytics kunnen we een duidelijke neerwaartse trend zien in het wekelijkse trading volume in het afgelopen jaar. Een recent rapport van Coingecko bevestigt deze daling en wijst op een daling van 35% in het trading volume van NFT's in het tweede kwartaal van 2023.

Door de prijs van drie bekende NFT collecties te analyseren, kunnen we een daling in de NFT markt in 2023 zien. In het afgelopen jaar daalden Cryptopunks, de Bored Ape Yacht Club en de Mutant Ape Yacht Club met respectievelijk 27,9%, 60,7% en 60,4%.