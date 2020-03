Vijftigplussers doen moeiteloos vrijwel alle boodschappen via internet

Mocht er in Nederland toch een totale lockdown komen, dan kunnen de meeste vijftigplussers en ouder prima hun aankopen online doen. Dat blijkt uit een onderzoek van Startpagina.nl, een van de oudste websites in Nederland en waarschijnlijk ook alleen bekend bij een misschien nog wel oudere doelgroep. Hoewel het onderzoek geen spraakmakende resultaten oplevert geeft het wel een aardig inzicht hoe deze generatie die is opgegroeid met het internet er vandaag mee weet om te gaan.

Onderzoeksresultaten, Tikkie in opkomst

Van de 1.250 ondervraagden koopt 92% wel eens een product via internet; iets meer dan de helft (53%) doet dit zelfs regelmatig, eens per maand tot een keer per kwartaal. De meest gebruikte betaalmethode is iDeal: het aantal gebruikers van dit betaalmiddel steeg van 80% in 2018 naar 94% in 2020. Ook online betalen via creditcard komt meer in zwang: het gebruik steeg van 22% in 2018 naar 34% in 2020. Mannen gebruiken deze vorm van betalen veel vaker dan vrouwen: 45% tegenover 24%. De aloude acceptgiro wordt nog door 18% van de bevraagden gebruikt. Maar ook het onderlinge afrekensysteem Tikkie is snel in opkomst: 31% van de bevraagden tussen 50-59 jaar gebruikt het en zelfs 7% van de 70-plussers.

Laptop en desktop computers blijven populair

De aankopen doen vijftigplussers het meest via de laptop/desktop computer (82%). Van de vijftigplussers die wel eens online aankopen doen, beschouwt 69% de laptop als een (zeer) veilig device hiervoor, tegenover 42% die aankopen via de Smartphone (zeer) veilig vindt en 40% via de tablet. Er worden flinke bedragen uitgegeven, vooral via de laptop: 33% kocht hiermee een artikel van €650,- of duurder. Via de smartphone deed slechts 12% zo’n uitgave en via de tablet 17%.