De online supermarkt zit in de lift

We kopen massaal onze wekelijkse boodschappen online. Bijna 3 miljoen Nederlanders hebben in het afgelopen jaar hun boodschappen gedaan bij een online supermarkt. Dit is een verdubbeling ten oprichtte van het jaar 2016 zo blijkt uit de Smart Food Monitor van Multiscope. En het einde is nog lang niet in zicht. Dit blijkt wel uit het feit dat ruim een op de vier consumenten van plan is om dit jaar ook hun boodschappen online te gaan bestellen. Hoe zal deze trend zich in de komende jaren gaan ontwikkelen? Gaat die traditionele supermarkt uit het straatbeeld verdwijnen? Rijden er over een paar jaar alleen nog maar elektrische boodschappenwagentjes in de woonwijk rond die je boodschappen en je pakketjes gratis thuis komen bezorgen? En wat als Amazon , net zoals bijvoorbeeld in de VS, zich gaat mengen in onze food markt? Dit laatste ligt echter niet voor de hand. Alhoewel AmazonFresh in de VS de grootste online supermarkt is zullen ze naar verwachting eerst hier hun pijlen richten op non-food.

Tijd en gemak

Interessant om te zien is dat inmiddels zo’n 1,3 miljoen consumenten op wekelijkse basis hun boodschappen online besteld. Ok, het online doen van boodschappen is nog niet door alle leeftijdsgroepen massaal ontdekt. Zo kiezen vijftigplussers minder vaak voor de online supermarkt dan 18- tot 49-jarigen. Dit is echter een kwestie van tijd voordat ook de vijftigplusser het gemak gaat ondervinden. Want eenmaal in gewend, wil je toch niet anders. Het wordt je met de app, met al haar functionaliteit en de (gratis) bezorgdienst ook wel heel makkelijk gemaakt.

Picnic is absoluut de grootste stijger van alle online supermarkten. Maar liefst een op de vier online bestellingen wordt bij Picnic gedaan. Schrijf overigens de concurrenten niet af. Uit het onderzoek blijkt dat ondanks een daling van 11 procent, dat Albert Heijn nog steeds de meest gebruikte online supermarkt is. Boeiend om te zien, is dat mannen vaker een voorkeur hebben voor Jumbo en vrouwen vaker voor Picnic. Zware boodschappen zijn overigens voor vrouwen de belangrijkste reden om online de boodschappen te bestellen. Voor jongeren geldt dat tijdsbesparing vaker een belangrijke motivatie is.



Benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen en hoe lang we onze boodschappen nog fysiek in de winkelwagen leggen…