Steeds meer Nederlanders betalen met smartphone of wearable

Bijna een kwart van de Nederlanders (23%) betaalt wel eens contactloos met een smartphone of met een wearable. Zo blijkt uit de ING Digitale Monitor. Met name de introductie van Apple Pay in Nederland heeft ervoor gezorgd dat steeds meer mensen de mogelijkheid hebben om met hun mobiele telefoon of smartwatch te betalen.

Mobiel betalen is al sinds 2015 mogelijk op Android smartphones, maar na de introductie van Apple Pay in Nederland vorig jaar heeft mobiel betalen nu wel echt een vlucht heeft genomen. Je ziet steeds meer mensen bij de kassa betalen met hun smartphone of wearable.

"Mensen die nog niet mobiel betalen zien er nog weinig toegevoegde waarde in, omdat betalen met een betaalpas al heel makkelijk en snel is. Als ze echter eenmaal gebruik maken van mobiel betalen, dan merken we dat ze snel om zijn en deze betaalmethode omarmen. In 2020 verwachten we daarom ook dat de populariteit van mobiel betalen verder zal groeien," aldus Jeroen Losekoot, Manager Digitaal Bankieren bij ING.

Betalen met smartphone of wearable

In december 2019 betaalde 19% van de Nederlanders wel eens met zijn of haar mobiele telefoon bij de kassa. Ook betalen met een ‘wearable’ is populair aan het worden, 12% van de Nederlanders betaalt wel eens met een smartwatch, horloge, ring, armband of sleutelhanger. Van de mobiele betalers betaalt 44% wekelijks of meerdere keren per week met zijn mobiele telefoon of wearable en 28% zelfs dagelijks of vaker.