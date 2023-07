​Onderzoek bewijst: ChatGPT is goed voor de werkende mens

Als het om AI gaat zijn er twee kampen: mensen die denken dat AI mooi de rotklusjes kan oplossen waardoor hun werk leuker wordt en mensen die denken dat AI alle banen gaat overnemen en er geen werk meer is voor dat waar hij of zij voor is opgeleid. Uit een onderzoek van universiteit MIT, niet de minste, blijkt dat je je toch echt beter bij de eerste groep kunt voegen: de AI blijkt namelijk de productiviteit van medewerkers een flinke boost te geven.

MIT’s economie-afdeling komt tot de conclusie dat AI-chatbots zoals ChatGPT werkende mensen juist positief beïnvloeden. Tegelijkertijd is het nog steeds niet helemaal duidelijk hoe deze tools kunnen worden ingezet. In plaats van dat je je personal assistent je tripje naar Parijs laat plannen, kun je dat door ChatGPT laten doen, en wij kunnen nieuws-artikelen ook door AI laten schrijven (waarbij een grondige check achteraf wel écht nodig is), maar verder zijn we als mensheid nog een beetje zoekende naar hoe ChatGPT ons op dagelijkse basis echt met ons werk kan gaan helpen.

Voordelen en nadelen

Het onderzoek maakt overigens een groot verschil in AI-tools: er is AI die ons gaat helpen bij het automatiseren van routinetaken en er is AI die complexere en creatievere werkzaamheden op zich kan nemen, waarvan ChatGPT een voorbeeld is. Dit is zogeheten generatieve AI en de studie waarschuwt wel dat het ook een andere kant op kan gaan, in plaats van dat het een gat dicht: “Oneerlijkheid tussen werkers kan toenemen als mensen die minder in hun mars hebben worden geholpen met ChatGPT, of als alleen hogere medewerkers de vaardigheden hebben om de nieuwe technologie in hun voordeel in te zetten.” Het kan dus beide kanten opgaan.

Je kunt dus je werk beter uitvoeren en productiever zijn met een AI-chatbot, dat is wel bewezen, maar hoe dit verder in de wereld gaat ‘landen’ dat moeten we nog maar zien. Dat is enerzijds omdat mensen het echt moeten gaan gebruiken, maar anderzijds moeten mensen dan wel inzien hoe dat (slim) kan. En dat is ergens ook wel ironisch: zo zie je immers maar dat de robots alles nog niet kunnen overnemen, zolang wij mensen niet zo goed weten wat we ermee moeten. Nu hebben wij dus nog even het laatste woord.