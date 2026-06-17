Microsoft maakt Copilot Cowork wereldwijd algemeen beschikbaar. Na drie maanden preview in het Frontier-programma gebruikt inmiddels meer dan de helft van de Fortune 500-bedrijven het platform - en de groeicijfers zijn indrukwekkend.

Van assistent naar uitvoerder

Wat Copilot Cowork onderscheidt van andere AI-tools is de aanpak: het systeem voert complexe, langlopende taken volledig zelfstandig uit en levert een afgerond resultaat op, geen concept of aanbeveling. Denk aan het vergelijken van bijna vierduizend bestanden tussen twee productversies - werk dat normaal weken zou kosten - of het analyseren van een vastgelopen salesfunnel en terugkeren met een geprioriteerde lijst van risico-kansen inclusief exacte follow-upinformatie per deal.

Dat soort resultaten maakten van Cowork het snelst groeiende onderdeel in de geschiedenis van Microsofts Frontier-programma, met een van de hoogste gebruikerstevredenheidsscores van alle Copilot-ervaringen die Microsoft tot nu toe heeft uitgebracht.

Hoe het werkt

Cowork draait cloudgebaseerd, wat betekent dat bestanden niet lokaal worden opgeslagen en taken gewoon doorlopen als je laptop dicht is. Het systeem is gebouwd op een multi-model architectuur: afhankelijk van de taak wordt het meest geschikte model ingezet. Bij de algemene beschikbaarheid draait Copilot Cowork op Anthropic-modellen, waaronder Opus 4.8 en Sonnet 4.6. In het Frontier-programma is GPT-5.5 beschikbaar, en binnenkort volgt Cowork 1 - een beveiligd, fijn afgestemd model dat alledaagse taken tegen aanzienlijk lagere kosten moet afhandelen.

Integratie met Work IQ zorgt dat taken worden uitgevoerd in de context van de systemen die een organisatie al gebruikt. Enterprise-beveiliging en compliance-controles verlopen via de bestaande Microsoft 365-infrastructuur, inclusief auditlog, eDiscovery en Insider Risk Management.

Negen nieuwe plugins

Met de GA-lancering introduceert Microsoft negen partnerpluginsdie direct beschikbaar zijn: Enosix, Harvey, LSEG, Miro, monday.com, Moodys, Morningstar, S&P Global Energy en TeamsMaestro. Acht andere plugins volgen binnenkort, waaronder Adobe, Atlassian, Box en Canva. Fabric en de Dynamics 365-suite zijn eveneens nu beschikbaar.

Daarnaast kan Cowork in het Frontier-programma via een lokale Edge-browser het web raadplegen, binnen de bestaande enterprise-beleidsregels van de organisatie.

Gebruiksgebaseerde prijzen

Microsoft introduceert een nieuw prijsmodel waarbij organisaties betalen op basis van daadwerkelijk gebruik, uitgedrukt in Copilot Credits. Copilot Cowork vereist een Microsoft 365 Copilot User Subscription License (USL). De kosten per taak worden bepaald door vier factoren: modelgebruik, contextophaling, toolaanroepen en rekentijd.

Microsoft onderscheidt drie taakprofielen — licht, middel en zwaar — en vier gebruikerspersona's, waarmee organisaties vooraf een kostenscenario kunnen bouwen. Pay-as-you-go kost $0,01 per Copilot Credit; wie volume vastlegt via een P3-commitment krijgt korting. Microsoft claimt daarnaast dat Copilot Cowork gemiddeld 30 tot 40 procent goedkoper is per prompt dan Claude Cowork met de Microsoft 365-connector, op basis van intern onderzoek met Opus 4.8.

Admins krijgen volledige controle via uitgavenlimieten op tenant-, groeps- en gebruikersniveau, aanpasbare gebruiksmeldingen en rapportage per gebruiker. Facturering start vandaag; organisaties die actief waren in het Frontier-programma krijgen uitstel tot 1 juli 2026.

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