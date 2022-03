Bitcoin, Ethereum en Cardano op weg naar hoogste waarde in 2022

Het is weer even opgelucht ademhalen voor bezitters van crypto’s. Na maanden van tegenvallende waarde van populaire cryptovaluta zien we afgelopen week een flink herstel. Graadmeter blijft toch vaak Bitcoin (BTC) die onderweg is naar een forse uitbraak als we de crypto-strategen moeten geloven.

Bitcoin wordt vaak gezien als de 'mother of all crypto’s'. Zit Bitcoin in een stijgende lijn dan stijgen veel populaire crypto’s mee in hetzelfde tempo. De afgelopen dagen is BTC door zijn digitale weerstand gestegen naar 47.000 dollar. Hoewel er al wel voorspellingen waren dat dit kon gebeuren heeft het toch veel bezitters van crypto’s doen verrassen. Door deze uitbraak is de kans dat er alsnog een correctie plaatsvindt op 36.000 dollar niet langer realistisch. Een correctie op het prijsbereik van 40.000 dollars is echter nog steeds mogelijk, aldus sommige analisten.

De huidige situatie lijkt een beetje op die van maart 2020 toen BTC ook een sprong maakte na de uitbraak van Covid-19. Op dit moment van schrijven (maandag 08:02 uur) is de koers van Bitcoin 47.101 dollar op Kraken.

Ethereum (ETH) en Cardano (ADA) stijgen net zo hard

Ook Ethereum (ETH) en Cardano (ADA) zijn de afgelopen week flink gestegen. Ethereum wordt op dit moment verhandeld op 3.310 dollar (Kraken) wat een all time high is in 2022. Volgens de bekende Crypto-analist Michaël van de Poppe is de Ethereum onderweg naar zijn volgende weerstand op 3.500 dollar. Mocht ETH niet deze weerstand doorbreken dan kan ook hier een correctie plaatsvinden.

Bij crypto’s is het onmogelijk om de toekomst met enige zekerheid te voorspellen. Toch weet iedere bezitter van crypto’s dat correcties altijd plaatsvinden. Het kan dus een strategie zijn om de komende dagen een mooie winst te pakken (mits jouw positie dit toestaat) en de volgende correctie af te wachten. Zeker is dat die er altijd gaat komen.

Ook Cardano (ADA) heeft de afgelopen week een enorme sprong gemaakt van zo’n 30%. Op dit moment wordt de ADA verhandeld op 1.18 dollar (Kraken). Het is goed mogelijk dat deze nog kan doorstijgen naar 1.30 dollar waarna een correctie kan plaatsvinden terug naar 0.95 dollar (nog steeds fors boven het laagste niveau van afgelopen 2 weken terug). De vraag blijft dus staan of dit hogere dieptepunt gaat komen voordat Cardano verder kan stijgen. De verwachtingen voor Cardano in 2022 zijn in ieder geval hoog.

Ook VET (Vechain) stijgt met 30%

Ook de prijs van VET (VeChain) is de afgelopen dagen fors gestegen. Met een stijging van 30% kijk je wel even op. De huidige koers op dit moment ligt op 0.077, nog steeds ver verwijderd van een jaar geleden toen VET goed was voor een waarde van 0,245.



De waarde van VeChain heeft volop potentie om verder te stijgen maar dan zal het wel eerst het weerstandsniveau op 0,10 dollar moeten doorbreken. In ieder geval genoeg redenen om deze crypto goed in de gaten te houden.

[Fotocredits - Nuthawut © Adobe Stock]