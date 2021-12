​Van Bitcoin tot Tether: 4 verschillende cryptovaluta vergeleken

Mensen kijken allang niet meer naar hun spaarrekening om hun geld te zien groeien, zeker niet nu de rente bijna volledig is opgedroogd. Toch zijn er nog steeds plekken om je geld tijdelijk neer te zetten, waarbij het elke dag kan verschillen of je ‘arm’ of ‘rijk’ bent. We hebben het over cryptovaluta. We leggen vier grote crypto’s naast elkaar.



Bitcoin

De bekendste cryptovaluta is Bitcoin. Dit wordt inmiddels zelfs bij diverse winkel geaccepteerd als betaalmiddel, al zijn er ook nog steeds banken die denken dat Bitcoin nog lang niet zo ver is. Bitcoin is de eerste gedecentraliseerde digitale munt. Het idee is dat alle transacties direct tussen de gebruikers plaatsvinden, waardoor er geen bank tussen hoeft te komen. Zelf heb je het niet zo door als je apps gebruikt om de coin aan te schaffen, maar uiteindelijk zijn er allemaal nodes die worden opgeslagen in een database (de blockchain). deze is enorm transparant, want er kan altijd worden gezien wat er het laatst is gedaan en door wie, waarbij geen tussenkomst kan hebben plaatsgevonden. Bitcoin is gestart door iemand die bekend staat onder de naam Satoshi Nakamoto. Dagelijks zijn er ongeveer 645 miljoen bitcointransacties over de hele wereld.