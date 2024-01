Reputatie van de Boeing 737 MAX krijgt weer een klap

Het is eigenlijk moeilijk te geloven wat er de afgelopen jaren met de Boeing 737 MAX allemaal gebeurd is. Deze week is er weer een hoofdstuk aan deze saga toegevoegd. Gelukkig een hoofdstuk waarbij nog geen gewonden of doden gevallen zijn, maar de reputatie van wat ooit ’s werelds meest gebruikte en populairste vliegtuig was, de Boeing 737 serie, is wederom hard onderuit gegaan.

737 MAX 9 verliest deur en United vindt losse schroeven

Deze week zagen we eerst de bizarre beelden van een 737 MAX 9 van Alaska Airlines die midden tijdens een vlucht een deur verloor. Door snel en adequaat handelen van de bemanning kon het toestel zonder verdere schade of gewonden aan de grond gezet worden. Daags daarna bleek dat de luchtvaartmaatschappij eerder al besloten had om deze – pas twee maanden oude – 737 MAX niet meer in te zetten voor vluchten boven zee. De reden: de bemanning was tijdens eerdere vluchten al een paar keer geconfronteerd met een waarschuwing dat er mogelijk iets mis was met de luchtdruk in de cabine.

Na het ‘deurincident’ besloot de FAA direct dat de 171 andere 737 MAX 9 toestellen voorlopig, voor inspectie, aan de grond moeten blijven. Vandaag werd bekend dat United Airlines tijdens de inspectie van hun 737 MAX 9 toestellen, zij hebben er 79, ook de nodige problemen tegengekomen zijn. Gesproken wordt over losse bouten en andere installatieproblemen. Kortom, het ziet er naar uit dat de Boeing 737 MAX nog wel even aan de grond moet blijven. En dat is dus niet voor het eerst.