Volgende probleem duikt op bij de Boeing 787 Dreamliner

Van de Boeing 787 was al bekend dat het toestel niet onder en goed gesternte geboren is. Sinds de ontwikkeling wordt dit model al geplaagd door diverse technische en administratieve problemen. De coronapandemie, tekorten aan onderdelen en problemen met de levering daarvan hebben er, samen met mankementen in de software, voor gezorgd dat d 787 jarenlang niet geleverd kon of mocht worden. Dat laatste op last van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. En nu heeft het volgende probleem zich alweer gemeld. Daardoor kunnen een kleine 100 exemplaren van de 787 die in de fabriek staan, voorlopig niet afgeleverd worden.

Probleem met horizontale stabilisator

De problemen uiten zich dit keer bij de horizontale stabilisatoren. Een geluk bij een ongeluk is dat het een productieprobleem betreft. Dat heeft alleen gevolgen voor de levering van bijna 100 nieuwe Dreamliners. De toestellen die al geleverd, en in gebruik genomen, zijn, hebben daar geen last van en kunnen dus gewoon blijven vliegen.

In een statement geeft Boeing de volgende uitleg met berekking tot het nieuwe probleem: "We inspecteren 787's in onze inventaris op een niet-conforme toestand die verband houdt met een montage op de horizontale stabilisator. Vliegtuigen waarvan wordt vastgesteld dat ze een niet-conforme toestand hebben, zullen worden herwerkt voorafgaand aan het ticket en de aflevering."