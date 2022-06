Boeing verwacht levering Dreamliner deze zomer te kunnen hervatten

Het is ruim een jaar geleden, in mei 2021, dat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA besloot dat Boeing de levering van de 787 Dreamliner verbood. De reden? De FAA was niet overtuigd van de onderhouds- en productieprocedures van Boeing. Sindsdien staan inmiddels 115 geproduceerde toestellen te wachten op het moment dat de levering hervat mag worden. Daarvoor zal Boeing dus aan de voorwaarden van de FAA moeten voldoen.

Hopelijk deze zomer al

De afgelopen maanden heeft de vliegtuigfabrikant diverse updates van de procedures naar de FAA gestuurd, maar nog zonder resultaat. Toch hebben ze er in Seattle nog vertrouwen in dat de levering deze zomer nog hervat kan gaan worden. Behalve de 115 kisten die klaar staan om afgeleverd te worden, heeft Boeing ook nog een kleine 500 toestellen in bestelling staan. Orders voor Dreamliners die nog in productie zijn, en moeten gaan.

Hoe reëel de hoop van Boeing is, valt nog te bezien. Vorige maand stuurde de FAA de nieuwe, aangepaste, plannen voor onderhoud en inspectie nog terug naar Boeing met de mededeling dat ze nog steeds niet compleet zijn, en dus niet voldoen aan de eisen van de luchtvaartautoriteit. Daarop rees de vraag of luchtvaartmaatschappijen die op een of meerdere nieuwe 787’s wachten, deze toestellen dit jaar überhaupt nog gaan zien.