Levering Boeing 787 Dreamliner wordt deze week hervat

Na bijna vijftien maanden stilstand lijkt het deze week dan toch te gebeuren, de levering van de eerste van meer dan 100 Boeing 787 Dreamliners in hangaars staan te wachten. In mei van 2021 besloot de FAA dat Boeing de toestellen aan de grond moest houden vanwege problemen met het onderhouds- en productieproces. De FAA classificeerde de problemen als ‘constructiefouten’ en beval Boeing die op te lossen voordat de toestellen uitgeleverd mochten worden.

Eerste 787 Dreamliner wordt deze week geleverd

Eind juli was het dan zover. De FAA keurde de plannen en oplossingen van Boeing voor de problemen goed. Dat betekent dat de levering van de toestellen die nog ‘op de plank’, of in de hangaar, liggen deze week hervat mag worden. De eerste 787 Dreamliner wordt waarschijnlijk morgen (woensdag) al overgedragen aan de nieuwe eigenaar, American Airlines. Die maatschappij moet er uiteindelijk 42 ontvangen.

De FAA heeft de levering van de Dreamliners dus vrijgegeven, maar de luchtvaartautoriteit zegt er ook bij dat ze elk van de toestellen nog grondig zullen inspecteren voordat ze de stempel ‘luchtwaardig’ krijgen.