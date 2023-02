Levering Boeing 787 Dreamliner wederom stopgezet

Het nieuwe probleem werd ontdekt in de documentatie van de certificering van een onderdeel van de romp. Tijdens dat proces is een fout gemaakt bij de analyse van dat onderdeel. Het betreft het zogenoemde voorwaartse drukschot.

Leverancier bekent nog geen schuld

De betreffende leverancier van het onderdeel, Spirit Aerosystems, is uiteraard ook op de hoogte, maar stelt dat het nog te vroeg is om nu al te concluderen dat de fout door hen gemaakt is.

"Op basis van de informatie die we momenteel hebben en onze interacties met Boeing tot nu toe, denken we dat het te vroeg is om te beweren dat er een 'analysefout' door Spirit gemaakt is", aldus het bedrijf in een verklaring.