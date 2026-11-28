Minister Karremans wil dat jongeren onder de 18 vanaf 1 september 2027 een helm dragen op fatbikes en andere elektrische fietsen . Het plan is nog niet definitief, en hoe de helmplicht straks wordt gehandhaafd, is ook nog niet bekend.

Na instemming van de ministerraad op 13 november ging het voorstel naar de Tweede en Eerste Kamer. En naast de helm liggen er meer plannen voor fatbikes op tafel.

Het plan begon al bij Tieman

De helmplicht kwam niet uit de lucht vallen. Op 28 augustus 2025 kondigde toenmalig minister Tieman al aan dat hij kinderen tot 18 jaar een helm wilde laten dragen op elektrische fietsen zoals de fatbike. Minister Vincent Karremans, nu verantwoordelijk voor Infrastructuur en Waterstaat, heeft het voorstel verder gebracht.

Voorlopig gelden voor een fatbike dezelfde regels als voor een gewone elektrische fiets. Er is geen helmplicht en geen minimumleeftijd. De fatbike zelf blijft ook legaal als het voorstel wordt aangenomen: het kabinet wil bepalen wie er zonder helm op mag rijden.

Voor wie geldt de helm?

Het plan gaat verder dan de fatbike. De helmplicht is bedoeld voor jongeren onder de 18 die een elektrische fiets of een licht elektrisch voertuig gebruiken. Daar vallen deze voertuigen onder:

Fatbikes en gewone e-bikes.

Elektrische bakfietsen.

E-steps en Segways.

Een kind achterop een e-bike zou volgens het voorstel een helm moeten dragen, net als een kind dat meerijdt in een elektrische bakfiets.

Het kabinet mikt op 1 september 2027. Het voorstel moet nog langs de Raad van State. Tot die tijd hoef je op een gewone fatbike geen helm op vanwege dit plan, ook niet als je jonger bent dan 18.

Fatbikevrije zones en een mogelijke leeftijdsgrens

Karremans kijkt daarnaast naar een aparte minimumleeftijd voor fatbikes. Tegen RTL Nieuws noemde hij twaalf en veertien jaar als mogelijkheden. Ook zestien jaar is een optie. Een keuze is nog niet gemaakt.

Gemeenten moeten binnen de bredere Aanpak Fatbikes ook de mogelijkheid krijgen om fatbikes uit specifieke zones te weren.

Voor rijden zonder helm is de boete nog niet vastgesteld. Ook heeft het kabinet nog niet bekendgemaakt hoe de helmplicht in de praktijk wordt gecontroleerd.

De letselcijfers geven het plan vaart

VeiligheidNL zag in 2024 een verdubbeling van het aantal fatbike-ongevallen onder jongeren ten opzichte van 2023. Op de spoedeisende hulp werden in 2024 140 jongeren met ernstig letsel behandeld, tegenover 75 in heel 2023.

“In 2024 liepen jongeren zes keer zoveel hersenletsel op als in 2020. Dat zijn serieuze cijfers.”