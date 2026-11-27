Het datacenter van Microsoft in Middenmeer verbruikte in 2025 zo’n 1 procent van alle stroom in Nederland , blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dat is 1,17 terawattuur, terwijl het stroomnet in Noord-Holland al overvol is.

Dat is geen losstaand cijfer: volgens het CBS gebruikten Nederlandse datacenters samen in 2025 5 procent van alle stroom, tegenover 4,6 procent een jaar eerder. Microsoft zegt dat ongeveer 99,9 procent van de energie voor het complex uit hernieuwbare bronnen komt. Maar de vraag hoeveel ruimte zulke grote verbruikers op het stroomnet krijgen, wordt alleen maar urgenter: netbeheerder TenneT verwacht dat datacenters in 2030 goed zijn voor 10 tot 15 procent van het Nederlandse stroomverbruik.

Een rij loodsen langs de A7

Op bedrijventerrein Agriport A7 staat Microsofts oudste hyperscale-datacenter in Nederland. In Middenmeer staat een reeks geschakelde loodsen met veel servers. Het meest gezaghebbende cijfer komt van NOS en CBS: Nederland verbruikte in 2025 ruim 112 terawattuur stroom, al noemen sommige andere bronnen circa 116 terawattuur.

Een vergelijking helpt: het verbruik van het complex in 2025 staat gelijk aan dat van ongeveer 487.500 huishoudens in een jaar. Microsoft sloot in 2017 een vijftienjarig contract met Vattenfall, toen nog Nuon, voor stroom van het nabijgelegen Prinses Ariane Windpark.

Grote locaties bepalen de stroomvraag

Het CBS telt in Nederland circa tweehonderd datacenterlocaties, maar het verbruik is ongelijk verdeeld. Ongeveer vijftig grote locaties nemen samen meer dan 90 procent van de stroom voor de sector af. Bij die grootste groep steeg het gezamenlijke verbruik van 4.662 gigawattuur in 2024 naar 5.289 gigawattuur in 2025. Op 18 november 2026 publiceerde het CBS de cijfers over 2025 : datacenters verbruikten toen samen 5.664 gigawattuur.

De groei speelt al langer. Toen het CBS in 2017 begon met meten, gebruikten datacenters samen 1,5 procent van alle Nederlandse stroom. De levering aan de sector nam alleen al van 2024 op 2025 met 12 procent toe. Binnen de Europese Unie heeft Nederland na Ierland het hoogste aandeel stroomverbruik door datacenters.

TenneT en Liander waarschuwden eind 2024 dat de groei van grootverbruikers, waaronder datacenters, zonder extra maatregelen tot stroomproblemen in Noord-Holland kon leiden. Netcongestie betekent dat er op drukke momenten onvoldoende ruimte op het net is voor nieuwe of zwaardere aansluitingen.

Wat mag er nog worden gebouwd?

Het kabinet-Rutte IV stelde in 2022 een landelijk verbod in op de bouw van nieuwe grote datacenters. Projecten die toen al een vergunning hadden, kunnen de komende jaren wel doorgaan. In april 2023 kreeg het Microsoft-project AMS13/14 in Middenmeer toestemming voor de bouw.

Microsoft kocht in september 2025 nog eens 50 hectare grond naast het AMS13/14-terrein in de gemeente Hollands Kroon. In juni 2026 volgde een perceel van 37,5 hectare bij Middenmeer, voor iets meer dan € 44,2 miljoen. Dat ligt vlak bij een nieuw stroomstation.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Hollands Kroon heeft het nieuwe perceel nog een agrarische bestemming en is er geen aanvraag gedaan om die te wijzigen. Microsoft heeft er wel al een stroomaansluiting voor aangevraagd, maar door het overbelaste net is onduidelijk of die snel beschikbaar komt. Een van de mogelijke locaties voor het nieuwe TenneT-onderstation ligt vlak bij dit perceel, wat volgens ICT Magazine erop wijst dat Microsoft voorsorteert op toekomstige capaciteit.

Veel verbruikscijfers blijven buiten beeld

De gegevens over Middenmeer werden op 14 juli 2026 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) openbaar. NRC bracht de RVO-cijfers over het stroomverbruik die dag als eerste naar buiten, gevolgd door NOS. Microsoft was daarmee de eerste grote hyperscaler die concreet inzicht gaf in het stroomverbruik van een Nederlands datacenter.

Voor veel andere locaties ontbreekt dat inzicht. Volgens RD.nl had de RVO, ondanks de al drie jaar geldende EED-rapportageplicht, gegevens van 104 datacenters, terwijl de Dutch Datacenter Association eind 2025 186 commerciële locaties telde die onder die plicht vallen: van bijna de helft waren geen gegevens beschikbaar. Van slechts een kwart van de grotere datacenters, 44 datacenters, was volgens RD.nl het stroomverbruik openbaar.

Over de nieuwe grondaankoop in Middenmeer zei een woordvoerder van Microsoft: “Mooi zou zijn als we er ooit op konden ontwikkelen.”