Fatbikes worden nog een probleem deze winter

De kans op hersenletsel is groot wanneer je in een fietsongeluk terechtkomt, en dat het er bij fatbikes toch vaak net even wat harder aan toegaat bewijst wel het percentage van 22 procent die in het ziekenhuis moest worden opgenomen voor meer behandelingen, terwijl dit bij e-bikes 16 procent is en bij andere fietsers 13 procent. Er moet dus wel echt wat gebeuren en dat is naast een minimumleeftijd strengere politiecontrole, het tegenhouden van illegale fatbikes door de douane en meer campagnes om ouders en kinderen op de hoogte te brengen van de risico’s. Een helmplicht wil VeiligheidNL bijvoorbeeld niet, maar het kan zeker geen kwijt om wel vrijwillig voor een helm te kiezen. Staat het tof? Totaal niet, maar je hersens op straat staat toch net even iets minder tof.

Winter

We denken vooral aan de winter die eraan zit te komen. Je kunt denken dat je met je dikke banden meer grip hebt op de gladde weg, maar bijvoorbeeld scherpe bochten kunnen enorm venijnig zijn met een fatbike, en zeker als je harder gaat dan je denkt omdat je elektromotor er zin in heeft, of omdat je hem ook nog hebt laten opvoeren, dan denken we dat het nog een drukke tijd wordt op de Eerste Hulp wanneer de eerste sneeuwvlokken en vorst aan de grond zich weer laten zien. En laten voelen vooral.