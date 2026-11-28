In de nacht van 13 op 14 december 2026 is de sterrenregen vanuit Nederland op zijn best. De maan zit nauwelijks in de weg, en wie tot na middernacht opblijft, maakt meer kans op vallende sterren dan vroeg op de avond.

De Geminiden gelden als de sterkste meteorenzwerm van het jaar, maar volgens hemel.waarnemen.com valt hun berekende maximum op 14 december 2026 rond 11.45 uur. Dan is het in Nederland licht. Toch hoef je de zwerm niet af te schrijven: ook in de donkere uren vóór dat precieze piekmoment zijn er volop meteoren te verwachten.

Een sterrenregen met een ongewone bron

De meeste grote meteorenzwermen komen van een komeet. Bij de Geminiden is de bron een planetoïde: 3200 Phaethon . De lichtstrepen die je ziet, zijn afkomstig van materiaal dat dit object heeft achtergelaten.

De meteoren lijken allemaal uit één punt in het sterrenbeeld Tweelingen te komen, vlak bij de heldere ster Castor. Astronomen noemen dat punt de radiant. Je hoeft Castor niet te vinden om een Geminide te zien, maar het sterrenbeeld verklaart wel de naam van de zwerm: Gemini is Latijn voor Tweelingen.

Vergeleken met andere meteorenzwermen bewegen de Geminiden relatief langzaam, met ongeveer 35 kilometer per seconde. De meteoren zijn bovendien vaak geel van kleur, een detail waarop je kunt letten als er een lichtstreep door de hemel gaat.

Rond 01.00 uur zijn er meer te zien

De zwerm is ongeveer vanaf 4 december actief en houdt aan tot ergens tussen 17 en 20 december 2026. De activiteit is rond het hoogtepunt wel duidelijk groter dan aan de randen van die periode.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde noemt 2026 dan ook een gunstig jaar voor de Geminiden. De Werkgroep Meteoren van de vereniging organiseert een workshop rond de zwerm.

Voor Nederland berekent hemel.waarnemen.com rond 21.00 uur zo'n 30 tot 40 zichtbare meteoren per uur. Tegen 01.00 uur loopt dat op tot 55 tot 75 per uur

Achter de berekeningen van hemel.waarnemen.com zit Marc van der Sluys, docent sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht.

Waar komt dat hogere piekcijfer vandaan?

Het theoretische piekcijfer voor de Geminiden is zo'n 120 meteoren per uur . Dat cijfer veronderstelt dat de radiant recht boven je hoofd staat.

Een telescoop kun je thuislaten. Je kijkt met het blote oog, bij voorkeur vanaf een donkere plek waar stadslicht weinig stoort. Trek warme kleding aan: als je langer buiten blijft om de lichtstrepen te zien, sta je in een decembernacht stil onder een open hemel.

Goed om te weten: Kies voor de Geminiden een plek met zo min mogelijk stadslicht en kijk alleen als de hemel helder is. Een telescoop heb je niet nodig.

De maan gaat vroeg weg

Op woensdag 9 december 2026 is het rond 01.51 tot 01.52 uur Nederlandse tijd nieuwe maan. Een paar dagen later is van de maan slechts een smalle, wassende sikkel te zien. Die gaat vroeg onder, zodat maanlicht de meteoren tijdens de pieknacht van 13 op 14 december nauwelijks aan het zicht onttrekt.

Hoe gunstig die stand is, zie je ook in de berekening voor het Verenigd Koninkrijk. Royal Museums Greenwich verwacht dat de maansikkel daar op 14 december rond 21.20 uur ondergaat.